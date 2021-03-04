《真知灼見－溫灼培》英鎊下一步要看甚麼因素？

《真知灼見》受疫情影響，英國國家債務現今攀至接近ＧＤＰ的９７％，相等於二次大戰時

水平。正因財赤嚴重，驅使英國財政大臣辛偉誠於周三晚（４日）的財政預算案中宣布，由２０

２３年４月起增加大型企業的稅收，由現時１９％增至２５％以彌補財赤。不過，不是所有在英

國財政預算案宣布的項目中均屬利淡，當中亦宣布延長保就業計劃至９月底，及延長住宅物業的

「印花稅假期」至６月底（這可為當地樓市短期帶來支持）。上述財政預算案公布後，英鎊匯價

未見有太大變化，保持於約１﹒３９５０美元間上落。



在整個財政預算案中較負面是加大型企業稅這部分。市場原先估加幅只由１９％加至２３％

，現為２５％。不過，有關稅收有待兩年後才執行，再者只限於利潤超越２５萬英鎊的大型企業

才受影響。再者，達七成的英國中小企業的稅收基本上是不變。當中估計約只有一成企業實際要

交足２５％稅。這解釋了為何上述預算案公布後，市場反而鬆了口氣。換言之，整個財政預算案

對英經濟的即時影響輕微。不過，英國財赤嚴重是不爭事實。今天不去面對，始終有一天還是要

解決。



財政預算案後，分析英鎊後向首個要留意因素是下周五（１２日）英國公布的１月份貿易數

字以衡量英國「脫歐」後對其貿易的真正衝擊。如數字能證實英國「脫歐」後對其貿易影響輕微

，不排除英鎊有能力進一步攀上１﹒４３╱１﹒４４美元。但之後要留意便是５月６日蘇格蘭的

議會選舉。蘇格蘭民族黨黨魁斯雅晴揚言，倘其黨能在是次議會選舉中以較大比數勝出，她將會

於今年９月舉行「脫英」公投。所以愈是靠近５月份，料對英鎊匯價會有一定壓力。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ

）

