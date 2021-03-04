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即市新聞

04/03/2021 16:11

科指成分股全線跌，高估值股捱沽，港股挫６４３點收２９２３６

　　《經濟通通訊社４日專訊》美債孳息回升，科技股受壓，拖累美股三大指數下跌。港股日升
日跌的趨勢持續，開報２９５２５跌３５４點。惟資金繼續從科技股流出，科技指數成分股全軍
覆沒；加上亞洲股市回吐且美期亞洲時段走低，拖累港股最多曾跌７７８點見２９１０２。雖然
復甦概念股如銀行股、賭股及公用股上揚，惟無助大市反彈。最終港股收報２９２３６點，跌
６４３點或跌２﹒１５％，主板成交２２４３﹒５４億元增約２１％。國企指數報１１３２５點
，跌３４０點或跌２﹒９２％。恆生科技指數報８８１９點，跌５４６點或跌５﹒８４％。
　　Ａ股下挫，上證綜合指數報３５０３點，跌７３點或跌２﹒０５％。深證成份指數報
１４４１６點，跌５１６點或跌３﹒４６％，兩市總成交９７２０﹒４億元人民幣。
　　重磅股方面，友邦（０１２９９）升０﹒５５％，報９９﹒８５元；中移動（００９４１）
跌２﹒２２％，報５５元；港交所（００３８８）跌３﹒０１％，報４８３元；建行
（００９３９）跌０﹒３１％，報６﹒３８元。
　
＊科指挫近６％，微盟瀉近一成三＊

　　科技股繼續受壓，科指本日最低曾見８８０７點挫５５９點，科技股捱沽。騰訊
（００７００）跌４﹒５６％，報６９０元；阿里巴巴（０９９８８）跌２﹒２４％，報
２２７﹒２元；美團（０３６９０）挫８﹒７５％，報３４０元為表現最差國指股；小米
（０１８１０）跌３﹒９７％，報２５﹒４元；阿里健康（００２４１）急跌７﹒６７％，報
２６﹒５元；京東集團（０９６１８）跌３﹒９７％，報３６２﹒８元；微盟（０２０１３）瀉
１２﹒７９％，報２０﹒４５元，為最差表現科指成分股。
　　資金繼續流入經濟復甦概念股，如濠賭、銀行、地產及公用股走強。中銀（０２３８８）升
２﹒４７％，報２７元為表現最佳藍籌；匯控（００００５）升０﹒６５％，報４６﹒５５元；
恆生（０００１１）升１﹒４％，報１５２元；煤氣（００００３）升１﹒４％，報１１﹒５６
元；金沙（０１９２８）升０﹒９３％，報３７﹒９元；新世界（０００１７）升０﹒３９％。
　
＊市場繼續「殺估值」，信義光能瀉一成半＊
　
　　市場繼續「殺估值」，新能源股醫藥股及消費股普遍大挫。
　　國家能源局出台《關於２０２１年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知（徵求意見稿）
》，提到企業可減少存量補貼來優先獲得保障性消納額度。信義光能（００９６８）跌
１４﹒６８％，報１３﹒１４元；福萊特玻璃（０６８６５）跌１２﹒９５％，報２３﹒２元；
龍源電力（００９１６）跌１４﹒６％，報９﹒０７元；金風（０２２０８）跌１２﹒１５％，
報１４﹒９元。
　　醫藥股方面，錦欣生殖（０１９５１）跌１２﹒０９％，報１５﹒５６元；瑞信指藥明
（０２２６９）與Ｖｉｒ研發新冠抗體失敗或致短期股價波動，全日挫１０﹒１６％，報９２元
為表現最差藍籌；康方生物（０９９２６）跌１０﹒３６％，報４６﹒７元；微創醫療
（００８５３）跌９﹒７８％，報４１﹒９５元；康希諾（０６１８５）跌９﹒５５％，報
３２４元。
　　消費股方面，思摩爾（０６９６９）跌１４﹒３１％，報６１﹒７元；海底撈
（０６８６２）跌８﹒０５％，報６１﹒６５元；九毛九（０９９２２）跌８％，報２８﹒７５
元；安踏（０２０２０）跌６﹒１２％，報１１９﹒６元；農夫山泉（０９６３３）跌
４﹒７１％，報４６﹒５５元。（ｋｓ）

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