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即市新聞

05/03/2021 13:11

《缸邊麗評－熊麗萍》政策大方向基本不變，具體落實細節待公布

　　《缸邊麗評》國務院總理李克強今早（５日）在人大會議上發表政府工作報告，將今年國內
生產總值增長定為６％以上；居民消費價格漲幅３％，雖然面對外貿挑戰，但政府仍以目標仍是
國際收支基本平衡。
　
　　市場關注的貨幣政策基本上維持，以穩健的貨幣政策要靈活精准、合理適度。保持人民幣匯
率在合理均衡水平上的基本穩定。積極的財政政策要提質增效及更可持續。今年赤字率擬定為
３﹒２％左右，比去年有所下調，財政支出總規模比去年增加，將小規模納稅人增值稅起徵點從
月銷售額１０萬元提高到１５萬元。對小微企業和個體工商戶年應納稅在現行優惠政策基礎上，
再減半徵收所得稅，反映政府對民生及中小業企業經營的關注。
　
　　今年大型商業銀行普惠小微企業貸款增長３０％以上。推動實際貸款利率進一步降低，但維
持金融系統向實體經濟讓利的指導方向，銀行面對的盈利壓力未有改變，若經濟達６％以上，銀
行面對企業壞帳問題，料可減少。
　
　　另些讓利政策亦在其他行業出現，政府將大力推行「互聯網＋監管」，提升監管能力，加大
５Ｇ網絡和千兆光網建設力度，但繼續推動降低一般工商業電價。中小企業寬帶和專線平均資費
再降１０％。筆者認為電訊服務供應商的成本開支及收入增長並不對稱，板塊面對的政策壓力不
輕。
　
　　政府的經濟增長目標數字為市場帶來信心，內地及港股今早中段一度上升，但大方向政策基
本上不變，對鼓勵消費、減輕居民及中小企負擔，與及推動環保、消費升級等基本上已是共識，
目前的關鍵是政策的具體落實細節，減費幅度對企業的實質影響，與及對藥物的大量採購品種增
加速度，仍視乎未來的措施公布，但節能、體育運動、線上醫療等行業受惠，內銀、電訊及５Ｇ
相關行業的影響仍有待觀察。《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》

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