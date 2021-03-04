《投資心得－潘鐵珊》中海外季績理想，充足土地儲備支持日後發展

《投資心得》中海外（００６８８）擁有豐富的房地產開發與商業物業運營管理經驗，業務

遍布英國倫敦、港澳及中國內地城市。集團截至去年９３０日止九個月的綜合業績錄得收入達

１１８３億元按年增長約１２﹒１％，而分配於集團股東全面收益總額則同比升１﹒９％至３８

８﹒２億元，業績可謂理想，經營效益有提升。



＊整體財務表現理想＊



集團平穩發展，憧憬在未來接觸更多投資機遇，而優質、充足的土地儲備能支持集團日後的

發展。截至去年６月底止，集團系列公司總土地儲備達９００６萬平方米。去年六月新獲取上海

紅旗村項目、武漢漢陽建橋項目、太原綜改區項目等，新增總樓面面積達５６２萬平方米，足以

維持未來的長遠發展。

集團整體的財務表現亦算理想。例如４﹒０１％的加權平均借貸成本，以及７﹒２倍的利息

倍數比率，在行內屬高水平；憑集團自身品牌優勢及往績表現，有中海系寫字樓、購物中心及星

級酒店等商業物業，相信足以在行業內保持領先表現，為投資者帶來回報。



＊現價買入，上望２２元＊



此外，集團重點投放資訊科技，包括建立貫穿房地產開發生命周期的管控平台，涵蓋城市地

圖、全景計劃、供銷存、彈性成本管理、客服ＣＲＭ等６０多個ＩＴ系統，以期能從項目投資到

設計施工、進度、價格成本、銷售交付等各項因素進行更精準的量化管理，提升集團的成本效益

。香港股票分析師協會副主席潘鐵珊先生認為，可考慮於現價買入，上望２２元，跌穿１７元止

蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（

本欄逢周四刊出）

