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即市新聞

04/03/2021 08:21

【加碼調控】上海再出樓市政策實施限售，優先認購住房五年內限售

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》上海市住建委、上海規劃和自然資源局、上
海市房屋管理局昨日（３日）聯合發布《關於進一步加強本市房地產市場管理的通知》，提出要
實施住房限售，對按照優先購房政策購買的新建商品住房，在購房合同網簽備案滿５年後方可轉
讓。在眾多熱點城市先後出台樓市限售政策後，上海終於出台了這項「備用」政策。
　　《通知》還提出，要在房價地價聯動的基礎上，商品住宅用地出讓實行限價競價。競買人在
參與商品住宅用地競拍前，應簽署知曉出讓地塊房地聯動房價查詢結果以及理性競價的承諾書，
承諾書納入土地出讓合同。對非理性競價的企業，相關部門將聯合約談警示，後續加強土地出讓
合同履約、金融信貸、稅收、房屋銷售等監管。
　　《通知》還明確要求強化住宅用地供應管理，及時公布住宅用地供應計劃和存量住宅用地信
息。壓實各區主體責任，合理制定土地出讓方案，穩定市場預期，嚴防高溢價，堅決遏制非理性
拿地。同時，各區應承擔起新建商品住房項目價格備案管理的主體責任，指導開發企業合理定價
，對定價過高的項目，堅決予以調整。

＊商品住宅用地出讓實行限價競價＊

　　此外，還要進一步加強房地產中介管理。規範二手住房價格等信息發布行為，嚴格房源核驗
，未經核驗不得發布房源掛牌信息。
　　易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，此次政策明確優先購買的新房在購房合同網簽備
案滿５年後方可轉讓，此舉是配合此前積分購房政策的出台。積分購房政策將令一些剛需購房者
獲得優先購房權，此次上海的做法是通過限售進一步限制此類住房的炒作。這和其他城市的做法
是一樣的，即對於一些優先認購的房源，普遍會設置限售的條件。
　　另外，政策還明確在房價地價聯動的基礎上，商品住宅用地出讓實行限價競價。對非理性競
價的企業，相關部門將聯合約談警示，並對土地出讓後續事宜加強監管。因此，在涉及住宅用地
方面，房企一定要充分瞭解此類限價政策，在拿地時理性報價。否則，高價拿地後，後續項目開
發可能會面臨較大的約束。

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