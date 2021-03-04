【兩會在即】馬化騰人大議案：重視平台經濟發展的新矛盾和新問題

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》全國人大代表、騰訊（００７００）董事會

主席兼首席執行官馬化騰今年準備多份建議，涉及鄉村振興、新就業、碳中和、數字治理、粵港

澳大灣區、生態環保等領域。

馬化騰在書面建議中表示，當前平台經濟中出現的各種摩擦和亂象，代表著數字技術這一新

的生產力與生產關係之間的磨合與調適。中國已經形成既不同於美國、也不同於歐洲的數字經濟

模式，在不少領域和環節構築起相對優勢，建議在互聯網教育、互聯網醫療、金融科技等特定領

域，開展政府引導、市場參與的創新試點。



＊關注用戶的資金安全，必須嚴格納入監管＊



馬化騰認為，傳統產業在數字化升級過程中，會帶來價值鏈重組，一旦失控，可能導致資本

與新商業模式對原有業態的從業者造成衝擊。Ｐ２Ｐ、共享單車、長租房和社區團購，尤其要關

注用戶的資金安全，必須嚴格納入監管。互聯網出行、貨運要有安全監管機制。對平台經濟從業

者的全面發展要有機制保障。馬化騰在建議中提到，在增強機遇意識的同時樹立風險意識，高度

重視數字經濟、平台經濟發展過程中出現的新矛盾和新問題，進一步推動政府、市場、社會、企

業形成合力，積極探索創新監管與治理方式，強化企業社會責任與合規發展理念。



＊加強粵港澳大灣區海洋保護地網絡建設＊



馬化騰在擬提交的《關於加強粵港澳大灣區海洋保護地網絡建設的建議》中指出，建議嚴格

落實紅線制度，提升海洋保護地面積，建立海洋國家公園、海洋保護區、海洋公園的保護體系；

建立跨部門的溝通協調機制，加強灣區重點河口的海灣生態系統修復、加強海洋生物多樣性保護

等；提升大灣區海洋類自然保護地能力建設；擴大社會組織參與海洋類自然保護地治理；重視科

技力量，將粵港澳大灣區打造成為智慧海洋灣區的樣板。



＊建立高技術高能效「碳中和數據中心」＊



馬化騰將提交《關於落實新發展理念、推進中國科技企業實現碳中和的建議》，提出了多項

具體建議，包括：優化數據中心布局，完善綠電採購途徑，鼓勵企業投資可再生能源項目、分布

式能源項目等；搭牢碳中和配套基礎設施，推動碳中和市場化；加快綠色技術研發，推動綠色數

據中心等低碳技術創新應用，建立一批高技術高能效「碳中和數據中心」；出台科技企業碳中和

指導意見，鼓勵科技企業設立碳中和承諾和目標等。



＊應該大力吸引並培育信息時代「新農人」＊



馬化騰今年在《關於積極利用數字科技促進鄉村振興、推動共享發展的建議》中建議，引導

互聯網科技與智慧農業「同頻共振」，加快推動農業生產數字化。同時，他認為，人始終是實現

鄉村振興的核心要素，應該大力吸引並培育信息時代「新農人」，激發鄉村振興的內生動力。對

此，他提出的一些具體建議，包括：實施新型職業農民培育工程，針對返鄉創業的「新農人」和

鄉村治理基層骨幹，加強農業科技、電子商務等新型農業技能培訓；在鄉村公共服務和應急管理

的「數字化」領域，系統化推廣政務公開、便民服務、鄉村特色等平台；探索利用數字化手段幫

助解決農村留守兒童、空巢老人的問題等。

