《思前想後－郭思治》恒指或跌穿５０天線，進一步下試１月低位

《思前想後》財政司在預算案中建議上調股票交易印花稅之事餘波未了，有報道指，財爺在
接受外媒訪問時，表示不排除再上調股票交易印花稅，消息一出，股市又再受壓，令本來已初步
喘定之股市又再急回，直到執筆一刻止計，本月恆指是由２日之高位２９７６５點跌至同日之低
位２８９５７點，即大市於單日之波幅已達８０８點，雖暫時未能肯定本月之形態是先高或是先
低，但照市勢看，技術上似先高而後低之格局，以高位暫為２日之２９７６５點計，如月內之波
幅有達１５００點，則低位已可一試２８２６５點，即是說，繼１０天線（約在３００６７點左
近）及２０天線（約在２９８１４點左近）失守後，恆指可能會進一步跌穿５０天線（約在
２８７０３點左近），從而進一步下試１月２９日之低位２８２５９點。
＊反覆市勢或延至３月份中下旬＊
自２月１８日高位３１１８３點開始之回調，技術上似非一般升後回吐，由於恆指已漸跌離
１０天線（約在３００６７點左近），故是次跌市該屬中期急升後之正常調整市，如屬實，則大
市回調之周期會較長，且跌幅亦會較明顯，不妨拉闊一點看，大市自去年９月２５日低位
２３１２４點開始之上升，至今年２月１８日高位３１１８３點止計，經過逾６個月之中期大型
升浪後，累積之升幅共達８０５９點，如大市需回調升幅８０５９點之三分一，則恆指該會進一
步下試２８４９６點，如大市需回調升幅之二分一，則恆指更可能下試２７１５３點之支持，惟
直到目前一刻止計，大市暫仍無需看得太淡，至於調整之周期，經過逾半年之中期大型急升後，
大市如需作４至６周之回吐或消化，技術上該屬正常現象，即是說，整個反覆不明之市勢可能會
伸延至３月份之中下旬，故目前任何投機性之短炒行動均不宜過急及過勇。
＊大市反覆，染藍三股暫不見投機性活動＊
恆指服務公司季檢後，成分股中加入阿里健康（００２４１）佔比為０﹒８９％，龍湖集團
（００９６０）佔比為０﹒６２％，海底撈（０６８６２）佔比為０﹒５８％，由於上述三隻股
份在恆指內之成分佔比較輕微，故相關指數基金該不用大手增持，故公布後所帶來之刺激有限，
但對一眾炒家而言，卻可能會成為炒作借口，衹是遇上大市正處反覆不明之中，故暫時見不到有
投機性之活動，至於京東集團（０９６１８）及比亞迪（０１２１１）則暫無緣晉身恆指成分股
，惟股價卻反而能逆市上升，可能京東集團有分拆京東物流上市作刺激，故一直有不少捧場客，
至於比亞迪則有新能源汽車概念，表現一直優於大市。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》
（本欄逢周四刊出）
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