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即市新聞

04/03/2021 09:27

【兩會在即】中投公司趙海英：引導資金助力碳中和，擴大國債規模

　　《經濟通通訊社４日專訊》全國政協委員、中投公司副總經理趙海英提交兩份提案，分別是
關於引導長期資金助力碳中和以及擴大外幣國債發行。
　　她建議相關監管部門出台措施鼓勵機構投資者將綠色投資納入其評價體系，帶動銀行、保險
等社會資本進入碳中和前沿科技領域，助力實體企業產業鏈綠色化。一是推動大型機構投資者改
進投資理念，將碳中和主題作為投資策略考量，發揮示範和帶動作用。二是鼓勵引導資金支持重
點技術行業。低碳能源替代和減排技術需要大量投資，例如儲能和碳捕獲技術都是實現碳中和的
核心技術，但仍處於發展初級階段。鼓勵金融和投資機構根據企業不同發展階段和需要，靈活利
用風險投資、私募股權、投貸聯動和債權等方式提供更大投融資支持。

＊擴大外幣國債發行＊

　　對於擴大外幣國債發行，趙海英認為，中國外匯儲備連年穩定在３萬億美元以上，規模全球
第一，海外資金對中國資產的配置需求旺盛。但中國外幣國債市場發育尚不健全，體系仍不完善
，難以滿足構建雙循環新發展格局的要求。
　　她建議，應當用好中國作為一個大國在國際市場上的良好信用優勢，在外債水平和風險可控
的範圍內，擴大外幣國債發行，完善市場體系，提升全球資源配置能力。除發行美元債外，還可
以考慮發行歐元債、日元債和英鎊債。（ａｃ）

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