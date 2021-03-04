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04/03/2021 16:11

【大灣區】廣州商務局：擬與港澳共建大灣區航運要素交易平台

　　《經濟通通訊社４日專訊》廣州市商務局印發《加快培育廣州南沙進口貿易促進創新示範區
工作實施方案》，目標加快培育和扶持進口主體發展，不斷擴大進口規模，爭取進口年增長率達
到１５％，２０２５年進口總額達到２０００億元人民幣，確保位居全國進口示範區前列。
　　其中，方案提出打造金融業對外開放示範窗口。大力發展航運金融、跨境金融、金融科技、
融資租賃等特色金融，支持廣州航交所、航運保險要素交易平台發展，推動設立港澳保險服務中
心，探索與港澳共建大灣區航運要素交易平台，帶動航運融資、保險、結算、仲裁等高端航運服
務業發展。推進自由貿易帳戶（ＦＴ帳戶）體系建設、拓展ＦＴ帳戶適用主體。
　　方案另提出，探索發展期貨保稅交割，探索發展相關大宗商品品類的期貨保稅交割業務，拓
展交易、交割、貿易結算功能，構建期貨交割庫聚集區，推動交割庫互認。
　　此外，加快郵輪旅遊經濟發展，推進中國郵輪旅遊發展實驗區建設。推進對外國旅遊團乘坐
郵輪從南沙口岸入境實行１５天免簽政策。探索郵輪碼頭物資供應「快速通道」模式，郵輪補給
物資一站式通關，依托郵輪母港爭取開設口岸免稅店、離境退稅商店，加快郵輪、遊艇等高端跨
境旅遊發展。（ａｃ）

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