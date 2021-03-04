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即市新聞

04/03/2021 10:46

《輪證高清－孫明哲》因應市況變化，重新評估投資策略

　　《輪證高清》大市早前升勢強勁，多隻焦點股如騰訊（００７００）、美團（０３６９０）
及港交所（００３８８）等都不斷創出上市新高，投資者的風險胃納亦有所上升，採取較進取的
部署，在產品選擇上以價外證為主，以換取更高的槓桿。近日大市出現較大幅度的調整，投資者
現時應該重新評估投資策略，因應市況作出調整。
　　窩輪是短線投資工具，一般不適合作中長線部署，就算是中線看好股份，亦應該利用市場上
不同條款的產品，以換馬策略控制投資金額以及整體風險，切勿一直提有同一隻產品，因為產品
會因應市況改變其特性，不論是看對還是看錯方向，正股大幅變化都會令產品不合時宜，加上長
期持有窩輪會累積明顯的時間值損耗，大大影響投資回報，因此窩輪不宜長期持有。
　　部分投資者認為窩輪有幾個月期，若看錯方向是仍然可以持有一段時間，這其實是不正確的
。投資者若是看錯方向，代表持有的窩輪已變得價外，產品風險便會大幅提高，價外證更易受波
幅變化影響，對沖值下跌亦令產品未必能有效追蹤正股，再加上時間值損耗會更明顯，投資者此
時要考慮並不是繼續持有，而是考慮應否止蝕以保持籌碼，又或轉至條款較合適的產品。
　　另外，市況變化，投資者挑選產品時亦要留意產品的條款，早前升勢強勁以價外證提高槓桿
亦無可厚非，但現時市況出現改變，策略上亦應轉趨審慎，宜留意貼價至輕微價外證，保持槓桿
之餘亦能減低波幅變化的影響。《高盛董事總經理　孫明哲》
《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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