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04/03/2021 10:35

【兩會在即】小米雷軍：提交三份提案，進一步推進智能製造發展

　　《經濟通通訊社４日專訊》小米（０１８１０）董事長雷軍表示，第十三屆全國人民代表大
會第四次會議即將開幕，作為全國人大代表，圍繞推動數字經濟發展和科技創新的大方向，今年
準備了三份向大會提交的建議：進一步推進智能製造發展、幫助老年人融入數字生活、加快推進
縣域醫防數字化建設。（ｊｔ）

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