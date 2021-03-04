【兩會在即】小米雷軍：提交三份提案，進一步推進智能製造發展

《經濟通通訊社４日專訊》小米（０１８１０）董事長雷軍表示，第十三屆全國人民代表大

會第四次會議即將開幕，作為全國人大代表，圍繞推動數字經濟發展和科技創新的大方向，今年

準備了三份向大會提交的建議：進一步推進智能製造發展、幫助老年人融入數字生活、加快推進

縣域醫防數字化建設。（ｊｔ）

