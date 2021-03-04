【Ａ股震盪】滬指收跌２％守三千五明星股挫，外資淨流出５個月多

《經濟通通訊社４日專訊》今日是兩會開幕前最後一個交易日，但是和過往的維穩格局不同

，Ａ場已連續第三個星期出現震盪行情。銀保監主席郭樹清曾公開表示，對國際市場的金融泡沫

感到擔憂，而就在周三（３日）美股再遇震盪，高估值科技股遭沽售，納指挫近３％。美股拖累

滬深股市，滬綜指低開０﹒８５％後，盤中白酒板塊拉挫、高估值明星股集體崩跌，滬指反覆下

試，午後跌幅拉大，收市挫２﹒０５％，報３５０３﹒４９點，盤中一度穿三千五關口。

科技股比重更高的深市表現差，深成指大跌３﹒４６％，創業板指更是一瀉千里，全日錄得

４﹒８７％的跌幅，一度跌超過５％。滬深３００指數今日跌３﹒１５％，是自去年７月２４日

以來最大單日跌幅。

震盪行情引發交投升溫，兩市全日成交９７２０億元（人民幣．下同），按日大增

１２﹒６％，外資全日通過陸股通淨流出７３﹒６９億元，規模創去年９月２４日以來最大。

全國政協下午３時開幕，今晚９時４０分將以視頻方式舉行全國人大首場新聞發布會，而全

國人大會議將於明早９時開幕，關注總理李克強作的政府工作報告。



＊愛美客暴瀉１１％，茅台跌低半成＊



憂慮環球金融泡沫爆破，Ａ股高估值明星股今日近乎全線暴跌，引發股市震盪，號稱「女人

茅台」的愛美客（深：３００８９６）股災不絕，今日再瀉１０﹒９％，從千元面值跌至如今僅

７７４元；寧德時代（深：３００７５０）挫６﹒９％，中國中免（滬：６０１８８８）大跌４

﹒６％，石頭科技（滬：６８８１６９）跌３﹒４％，康希諾（滬：６８８１８５）跌

５﹒５％。

白酒股經歷上周暴跌後，本周進入「震動模式」，昨日才反彈今日再瀉過，股王貴州茅台（

滬：６００５１９）大跌５％，報２０３３元，險守２千元心理關口；同業瀘州老窖

（深：０００５６８）瀉７﹒６％，五糧液（深：０００８５８）挫６﹒７％。



＊鋼鐵股成逆市奇葩，受惠鐵礦石價走高＊



今日逆市奇葩當屬鋼鐵股，新鋼（滬：６００７８２）、鞍鋼（深：０００８９８）漲停，

包鋼（滬：６０００１０）飆９﹒８％，方大特鋼（滬：６００５０７）抽升７﹒２％，華菱鋼

鐵（深：０００９３２）升３﹒１％。

鐵礦石期價不斷創出新高，目前已持穩於每噸１１００元上方。內媒引述分析人士指，由於

一季度供應段處於淡季，加之鋼廠利潤修復、庫存持續回落等多個因素，短期供需結構性偏緊狀

態仍將持續，在鋼廠限產、供應偏緊等利好因素支撐下，鐵礦石期價仍將偏強運行，短期最高看

至每噸１２００元關口。

中芯國際（滬：６８８９８１）公布已向荷蘭光刻機龍頭阿斯麥（ＡＳＭＬ）簽訂用於生產

晶圓的產品購買單，總代價約７７億元。中芯逆市升１﹒１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ５２８０．７１ －３．１５



上證綜合指數 ３５０３．４９ －２．０５ ４６２２．３４

深證綜合指數 ２２９４．６７ －２．９０ ５０９８．０６



上證Ｂ股指數 ２４５．９９ －１．２７ １．７０

深證Ｂ股指數 １１１２．３４ －１．１３ ０．９５



上證１８０指數 １０８５４．２６ －２．７３

上證３８０指數 ５８５８．２５ －２．０２



深證成份指數 １４４１６．０６ －３．４６

中小創新指數 ２１３９．８７ －１．３９

深圳創業板指數 ２８５１．８７ －４．８７

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