【人行操作】消息稱人行今進行１００億逆回購，淨回籠１００億

《經濟通通訊社４日專訊》全國政協十三屆四次會議將於今日下午３時開幕，人民銀行持續
較少量操作。市場消息指，人行今日將進行１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，為
第７３日開展逆回購。
公開市場今日有２００億元逆回購到期，即今日淨回籠１００億元。
人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）
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