【中概焦點】跟誰學高途課堂展示名師教師證正本，反駁造假指控

《經濟通通訊社４日專訊》在美國上市的線上教育平台中概股跟誰學再被捲入造假爭議，佔

集團收入近七成的「高途課堂」，此前按教育部要求，公示教師信息並逐一審核課程，但在高途

課堂公示的１８２位補習名師中，有多人被網友發現其教師資格證有古怪。

據網友指出，高途明星高中數學教師陳國棟的教師資格證號碼，第１１位數字為「１」，而

他在２００８年考取教師證，作為一名男教師，其編號第１１位數字應該是「０」，《經濟通通

訊社》瀏覽高途課堂的教師公示頁面，確認網友所言屬實。另據網友調查，除了陳國棟外，還有

多名高途教師的性別和教師證編號對不上，亦有教師的資格類型和編號不相符。

不過高途課堂其後展出多名被指身份造假教師的教師證正本相片，照片中證書號碼和公示資

料一致。以陳國棟為例，他的教師證號碼上第１１位數字確實是「１」，證書確認他具備高級中

學教師資格，可任教高中數學，證書上也有縣教育局的蓋章證明。

造假爭議加上美國科技股大跌，跟誰學周三（３日）股價大跌１１﹒６％，報８７﹒０１美

元，創約１個月收市新低，盤後再跌２﹒３％，現價８５﹒０４美元。

跟誰學去年遭多家沽空機構狙擊，被指與「刷單」公司合作，偽造買課上課數據刷流量，渾

水甚至預計跟誰學有七成至九成學生都是機器人，結果在同年第二季遭美國證監會調查。

（ｅｙ）

