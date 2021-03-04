【ＦＯＣＵＳ】布林肯點名「技術力」，攻「芯」大戰好戲方啟

【ＦＯＣＵＳ】美卿布林肯周三（３日）發表上任後首場外交政策演講，將中國稱為「本世

紀最大地緣政治考驗」，北京「十四五」如何加碼科技創新及產業鏈自主的大計同快將揭盅。值

此關鍵時刻，被寄予厚望的內地芯片業突圍先鋒－－中芯國際（００９８１），一則晶圓生產設

備採購公告猶引人注目。



＊報告籲美須至少領先中國兩代＊



第四次工業革命影響力無遠弗屆，「Ｔｅｃｈ」躍居拜登對華競爭核心關注，已成華盛頓政

圈共識。美卿布林肯昨在國務院發表上任後首場外交政策演講，將中國稱為「本世紀最大地緣政

治考驗」，指其所結合的四大實力之一，就包括「ｔｅｃｈｎｌｏｇｉｃａｌ ｐｏｗｅｒ（技

術力）」（其餘為經濟、外交、軍事）。

同日，由多間科企巨頭高層等組成的「美國人工智能國家安全委員會」，亦發表７５０頁的

報告，圍繞如何對抗中國到２０３０年成為人工智能全球領導者的雄心，向華府及國會提出各項

政策藍圖建議。

其中特別提及，美國須在微電子產品（主要指芯片）製造能力上至少領先中國兩代，並與荷

蘭、日本合作實施出口限制，以防止中國進口光刻機。



＊採購公告一度刺激中芯升４％＊



不過，內地芯片業突圍先鋒－－中芯國際，昨收市後就公告，過去一年已向荷蘭ＡＳＭＬ採

購總值逾１２億美元的「生產晶圓的產品」，雙方並已將批量採購協議延長至今年底，消息刺激

中芯股價早市一度逆市升逾４％。

有聲音猜測，上述採購設備或不涉最新的極紫外光刻機（ＥＵＶ），而只是上一代的浸潤式

深紫外光刻機（ＤＵＶ），儘管用於７納米芯片製程已足夠，但相比韓國ＳＫ海力士上周跟

ＡＳＭＬ簽署總值逾４３億美元的５年ＥＵＶ採購合同，為其量產１０納米的新廠Ｍ１６熱身，

去年底進入１４納米小範圍量產的中芯，帶領中國芯片業直追趕超仍挑戰重重。

外界關注，繼工信部周一（１日）明確，將加大集成電路企業減稅力度後，即將揭盅的「十

四五規劃」將如何加碼科技創新及產業鏈自主。無論如何，中美攻「芯」大戰好戲才剛開始。而

去年金額升近４倍達逾１４００億元人幣的內地半導體行業股權投資，今年或再迎井噴。

