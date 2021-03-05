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即市新聞

05/03/2021 18:11

《陸言堂－陳永陸》港股技術上已見底，ＡＴＭＸ股或反彈

　　《陸言堂》港股今日（５日）由跌超過７００點，至收市只跌１３８點，技術上恆指應該已
經見底，只是未來到底是新經濟股，還是舊經濟股會主導下一輪升勢。
　　如果從過去一個星期的表現分析，傳統股份其實沒有太大的跌幅，尤其是內銀股中，四大國
有銀行之股價，均可以在今日創出年內新高。由此可見，近日港股的弱勢，只是來自ＡＴＭＸ股
為首的新經濟股，相反舊經濟股並沒有太大的下跌壓力。

＊內銀內險內需股乃焦點所在＊
　
　　故此，港股如果已見底，ＡＴＭＸ股或者可以出現反彈，尤其是科技指數在５０天平均線似
乎已見到短期支持。可是舊經濟股似乎才是真正的焦點所在，特別是內銀、內險及內需股，因為
「兩會」期間，不少政策都似乎是利好相關股份。
　　至於資源、能源等股份又如何？因為今日的回吐壓力似乎不少，不過要留意的是中石油
（００８５７）仍然可以跟隨油價逆市上升，所以資源及能源股升勢未完，只是早前的升勢過急
，因此出現短期的回吐。事實上，當市場憧憬經濟復甦，原材料的需求自然會提升，加上如果加
密貨幣熱潮已過，那麼買入一些可以捉摸、而且已經處於低位多時的原材料，似乎是更佳的選擇


＊資源能源股下周料再發力升＊
　
　　而事實上，今日Ａ股部分原材料股表現其實不錯，尤其是一些規模較小的煤炭股升幅更是明
顯，所以一些資源及能源股，相信會在下周再度發力上升，回吐亦應該只屬短暫性。當然，有投
資者會擔心短期美元似乎有轉強的跡象，或會影響原材料價格的表現，可是美元回升，相信只是
短暫因素，當全球股市逐步回穩後，美元應該會再度回落，所以投資者不用太擔心，相信未來兩
至三個月，原材料股仍然會是市場的焦點所在。《獨立股評人　陳永陸》

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