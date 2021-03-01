《豪匯有期－陳健豪》避險情緒不全面，金價１７００下方重新吸納

《豪匯有期》債市繼續成為市場焦點，美國長債孳息飆升，震散全球股市，連帶環球債市同

樣遭到拋售，市場押注全球央行將比預期提早收緊政策，又拖累股市大跌，而避險情緒升溫則令

美元急升，整個金融市場一環扣一環。美國１０年期國債息於上周四（２５日），一度攀至

１﹒６０８５厘，收報１﹒５１９９厘，仍然創下超過一年新高。長債息２０２１年至今短短兩

個月升幅近６０％，上升速度令市場震驚。其他國家債息在再通脹預期下同樣向上，例如日本

１０年債息亦創下５年新高，不過上升速度不及美元，美債息跟其他國家債息差距擴闊，增加美

元資產吸引力，減慢了美元下跌的速度。市場期待聯儲局出手沽短債買長債以壓低長息，本周四

（４日）鮑威爾言論將成為市場焦點。



市場Ｒｉｓｋ Ｏｆｆ避險情緒升溫，成為美元今年弱勢下反彈的動力。不過要留意，市場

並未有明顯避險，例如傳統的避險資產例如日圓、黃金，甚至債市都未有受惠上升甚至出現下跌

，反映資金只泊在美元身上。當然，這次避險源頭在債市，債息急升要避險當然避開債市，這解

釋都說得過去。至於日圓，一直強調日圓受兩大因素左右，債息差距及避險情緒，美國債息上升

，跟日本債息差距拉闊，有利美元不利日圓；而避險情緒上升，則剛好相反有利日圓不利美元，

一好一淡因素又互相抵消，或更合理講法，去年日圓全年波幅只有從１０１至１１２、約

１０００點波幅，目前現價１０６水平似乎值博率不高才是真正原因。而黃金自從去年８月於

２０７５見頂後，過去半年都在一個下降通道中反覆調整，我在不同媒體節目都指，今年黃金不

是當炒資產，反而一眾大宗商品比黃金更當炒。眾所周知，持有黃金未有利息收入，央行減息可

增加持有黃金吸引力，金價２０１９、２０２０年受惠於聯儲局先後將息口減至零，但２０２１

年環球央行雖然未有加息時間表，但央行在憧憬經濟復甦及疫情過去，亦未有進一步減息的誘因

，使金價缺乏急升條件。但炒經濟復甦、再通脹及美元弱勢下，仍然有利黃金表現，只是升幅或

不及其他資產，因此金價在尋底後仍然可以持有，上周五（２６日）跌穿去年１１月份低位

１７６０後一度跌至１７１０水平，我認為１６７０－１６８５乃吸引水平重新吸納黃金，或等

待金價在日線圖明顯出現大陽燭，可以重新吸納，但今年持有黃金需要有耐性，ＥＴＦ或者是一

個不俗工具。《艾德證券期貨董事總經理 陳健豪》

