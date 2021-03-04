【香港政情】是否再選特首？梁振英：不想成為現階段焦點

《經濟通通訊社４日專訊》正在北京準備出席兩會的全國政協副主席兼前行政長官梁振英，

在兩會開幕前，透過視像接受《香港電台》及《路透社》的專訪。被問到會否參選下屆特首選舉

，梁振英接受《路透》訪問時表示，自己是數百萬名合資格競選特首的港人之一，他會竭盡所能

，為香港與國家服務，但在《港台》專訪時則稱，不想自己是否參選特首的問題，成為現階段的

焦點。



＊不能接受外國傀儡進入治港班子＊



他接受《港台》專訪時表示，「愛國者治港」的原則和目標完全是天經地義的，強調任何一

個國家和社會都無法容許讓選舉產生一批不愛國者來反對自己國家和危害國家主權，雖然香港已

落實《香港國安法》，但如果香港沿用現有的選舉制度及方式，這批人好可能在下一屆會再當選

，可能出現外國的傀儡進入治港班子，這樣絕不能接受，因此需要完善選舉制度，堵塞漏洞，確

保最後的選舉結果做到「愛國者治港」。



＊提出愛國是否亦要愛黨的人是要轉移視線＊



被問到愛國是否亦要愛黨，他認為提出這些問題的人是要轉移視線，質疑為何要劃分愛國與

愛黨的界線，反問是否如果不愛黨，因此就不愛國。他以美國為例指，即使共和黨人一直不支持

民主黨，但總統大選產生屬民主黨的總統，共和黨人會否因此等同不愛國，他認為共和黨人不愛

民主黨，但黨員仍愛美國，三者之間沒有衝突。



＊超級區議會只有很短歷史＊



被問到如果取消超級區議會議席會否減少議會的多元性及予人民主倒退的感覺時，他指超級

區議會的歷史很短，強調世界很多地方都會因應實際情況，改變選舉制度，無一個社會，包括香

港，可以說一套選舉制度就是歷史終結，因此不用對選舉制度改變而感到驚訝。

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