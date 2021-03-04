【香港政情】曾鈺成：完善香港選舉制度，不一定要修改基本法附件

《經濟通通訊社４日專訊》全國人大會議明天召開，中央會前多番強調要完善香港選舉制度

。前立法會主席曾鈺成接受《商業電台》專訪時表示，完善選舉制度不一定要觸及「五部曲」修

改基本法附件一和附件二，由全國人大下決定，特區政府尊重中央主導權下，修改本地選舉法例

亦可做到。



＊流傳中的方案均無須修改《基本法》兩附件＊



他提到坊間流傳眾多方案均無須修改《基本法》兩附件，例如行政長官選舉委員會由

１２００人組成，各界人士分四個大界別，最後一個界別，是「立法會議員、區議會議員的代表

、鄉議局的代表、港區全國人大代表、港區政協委員的代表」；但具體每個界別下的分組如何分

布，例如區議會議員的代表有多少席位，是由本地立法的《行政長官選舉條例》規定。



＊《基本法》附件二無列「超級區議會」＊



至於有關立法會選舉的附件二，只講明立法會有７０名議員，地區直選和功能組別各佔３５

席。兩邊的具體界別，例如有無「超級區議會」或議席數量等，都是載於本地立法的《立法會條

例》中。



＊「五步」變「一步」必損對基本法的信心＊



他續稱，根據０４年基本法的解釋，修改基本法附件一和附件二，就必須行「五步曲」，這

個做法不應輕易改變，五步曲是《基本法》內規定，由人大常委會作了解釋，清清楚楚，難以明

白如何將「五步」變成「一步」，這樣做必定會傷害各方對基本法的信心和權威。

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