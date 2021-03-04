《經濟通通訊社４日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，截至昨（３日）下午
６時，累計共有４１１１０人次預約接種新冠疫苗，其中，累計完成接種疫苗共有１７０７１人
次。另外，在過去２４小時，衛生局未接獲有不良事件通報；由開始接種疫苗至今，累計共接獲
９宗輕微不良事件通報，沒有嚴重個案。
應變協調中心呼籲，市民應在現階段有序地預約接種疫苗，可保障自己，保護家人，並形成
免疫屏障，守護澳門。（ｃｌ）
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04/03/2021 10:36
【新冠疫苗】澳門：截至昨晚６時，累計逾四萬人預約接種新冠疫苗
《經濟通通訊社４日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，截至昨（３日）下午
６時，累計共有４１１１０人次預約接種新冠疫苗，其中，累計完成接種疫苗共有１７０７１人
次。另外，在過去２４小時，衛生局未接獲有不良事件通報；由開始接種疫苗至今，累計共接獲
９宗輕微不良事件通報，沒有嚴重個案。
應變協調中心呼籲，市民應在現階段有序地預約接種疫苗，可保障自己，保護家人，並形成
免疫屏障，守護澳門。（ｃｌ）
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