  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/03/2021 11:12

【新冠疫苗】聶德權：約１﹒３萬人已在私家診所接種疫苗

　　《經濟通通訊社４日專訊》負責統籌疫苗計劃的公務員事務局局長聶德權今早接受電台訪問
時表示，至今已有約１﹒３萬名市民透過私家醫生接種科興疫苗，若私家醫生有需要可額外訂購
疫苗，？生署及物流公司會盡力配合。

＊６７名預約者經醫護評估後認為不宜接種＊

　　聶又指，昨日（３日）共有６７名預約到社區疫苗接種中心打針的市民，經醫護評估後認為
不適宜接種，建議他們詢問醫生意見，或者稍後再預約接種。他認為，包括長者在內的接種人士
都很清楚掌握疫苗資訊，如有疑問會詢問在場醫護。
　　他指，疫苗接種中心內的醫護人員主要負責接種疫苗、查詢情況及協助觀察接種後情況，強
調有別於私家醫生的診症，市民若對自己健康情況有疑問，應該向私家醫生查詢，並建議到私家
診所接種疫苗。

＊不排除再有嚴重反應個案＊

　　一名有長期病患及呼吸道病史的６３歲男子接種科興疫苗兩天後死亡，新冠疫苗臨床事件評
估專家委員會初步一致認為死因與疫苗接種並無直接關係。聶德權表示，明白市民會有擔憂，他
不排除繼續接種計劃後，會出現個別的嚴重反應、死亡事件，每宗個案都會以同樣的形式處理。
（ｃｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事03/03/2021
《神州經脈》財新服務業PMI跌至十個月低　A股大漲迎兩會開幕
財經熱話03/03/2021
濠賭內銀等舊經濟股撐市　港股飊784點收29880企廿天線
中國故事03/03/2021
【神泥誕生】天山股份配股買母企近千億水泥資產　惟遭市場冷待
FOCUS03/03/2021
【FOCUS】債仔戰兢兢　內銀吐吐氣
財經熱話03/03/2021
【內銀發圍】整頓網貸有利內銀　黃偉康:可部署建行及渤海銀行
市場動向03/03/2021
精明老闆 高招防挖角 識留才一定咁樣留
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>