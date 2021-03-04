【新冠疫苗】聶德權：約１﹒３萬人已在私家診所接種疫苗

《經濟通通訊社４日專訊》負責統籌疫苗計劃的公務員事務局局長聶德權今早接受電台訪問

時表示，至今已有約１﹒３萬名市民透過私家醫生接種科興疫苗，若私家醫生有需要可額外訂購

疫苗，？生署及物流公司會盡力配合。



＊６７名預約者經醫護評估後認為不宜接種＊



聶又指，昨日（３日）共有６７名預約到社區疫苗接種中心打針的市民，經醫護評估後認為

不適宜接種，建議他們詢問醫生意見，或者稍後再預約接種。他認為，包括長者在內的接種人士

都很清楚掌握疫苗資訊，如有疑問會詢問在場醫護。

他指，疫苗接種中心內的醫護人員主要負責接種疫苗、查詢情況及協助觀察接種後情況，強

調有別於私家醫生的診症，市民若對自己健康情況有疑問，應該向私家醫生查詢，並建議到私家

診所接種疫苗。



＊不排除再有嚴重反應個案＊



一名有長期病患及呼吸道病史的６３歲男子接種科興疫苗兩天後死亡，新冠疫苗臨床事件評

估專家委員會初步一致認為死因與疫苗接種並無直接關係。聶德權表示，明白市民會有擔憂，他

不排除繼續接種計劃後，會出現個別的嚴重反應、死亡事件，每宗個案都會以同樣的形式處理。

（ｃｌ）

