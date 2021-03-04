【新冠肺炎】本港新增９宗確診，６宗本地感染１宗源頭不明

《經濟通通訊社４日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至３月４日零

時零分，本港新增９宗新冠肺炎確診個案，涉及７男２女，年齡介１２－７４歲，當中３宗輸入

，其餘６宗本地感染中，１宗源頭不明，其餘５宗與本地個案有流行病學關連。另有１０宗以下

初步陽性個案。

，其餘６宗本地感染中，１宗源頭不明，其餘５宗與本地個案有流行病學關連。另有１０宗以下

初步陽性個案。



＊Ｋ１１ ＭＵＳＥＡ Ｃａｒｔｉｅｒ再多一名員工染疫＊



今日源頭不明病例，涉及一名６９歲男患者，住在天水圍天晴邨晴滿樓，並在深水埗福華街

鴻福大樓任保安員，兩幢大廈都納入強制檢測。

至於今日確診的關連個案，全部由檢疫中心送院。包括一名尖沙咀Ｋ１１ ＭＵＳＥＡ

Ｃａｒｔｉｅｒ員工，是早前已確診染疫者的同事。另外２宗關連個案是早前確診科大職員的密

切接觸者。今日再多３幢大廈要列入強制檢測名單，分別是屯門意樂花園、東涌海堤灣畔第２座

、坑口蔚藍灣畔第５座。



＊長沙灣勞工處員工中招＊



初步陽性個案有數宗暫無源頭，包括１８歲大學生，住曉麗苑曉暉閣，去年１２月後已無面

授課程、４８歲男患者在皇后大道中１００號大廈任文職，住西營盤居仁里居仁閣，與他在潛伏

期間一同用膳的同事亦要檢疫、３７歲外籍家庭助理，居於油麻地金勳大廈，他平日會去清水灣

小坑口一間村屋工作、４７歲男子，在勞工署長沙灣政府合署工作，住愉景灣愉景新城１座，與

家人到過不同的食肆，３月１日起不適，但直至３月４日仍有上班。（ｃｌ）

