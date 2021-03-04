【新冠肺炎】袁國勇團隊發現抗體或疫苗難提供全面保護

《經濟通通訊社４日專訊》據《商台》報道，港大微生物學系講座教授袁國勇團隊，聯同新
發傳染性疾病國家重點實驗室等研究人員，發現新型冠狀病毒感染鼻腔的能力超強，或許有助病
毒逃過宿主體內中和抗體發揮作用的機制，意味無論注射中和抗體抑或疫苗，均難以提供全面保
護，反映市民即使接種了新冠疫苗，都仍然要保持戴口罩和清潔雙手的習慣，才能有效阻止病毒
傳播。（ｃｌ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|財經熱話04/03/2021
內地擬減少行業補貼 光伏股全線失色
|中國故事04/03/2021
《神州經脈》 全國兩會開幕 滬綜指險守三千五，外資流出五個月大
|財經熱話04/03/2021
【科技股熊蹤】科指高位回調近兩成 張智威:跌勢未完暫勿撈底
|FOCUS04/03/2021
【FOCUS】布林肯點名「技術力」 攻「芯」大戰好戲方啟
|板塊分析04/03/2021
後疫情時代 藍月亮洗出光彩
|開市Good Morning04/03/2021
《開市Good Morning》林家亨：700元或以下吼騰訊
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰