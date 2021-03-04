【新冠肺炎】袁國勇團隊發現抗體或疫苗難提供全面保護

《經濟通通訊社４日專訊》據《商台》報道，港大微生物學系講座教授袁國勇團隊，聯同新

發傳染性疾病國家重點實驗室等研究人員，發現新型冠狀病毒感染鼻腔的能力超強，或許有助病

毒逃過宿主體內中和抗體發揮作用的機制，意味無論注射中和抗體抑或疫苗，均難以提供全面保

護，反映市民即使接種了新冠疫苗，都仍然要保持戴口罩和清潔雙手的習慣，才能有效阻止病毒

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