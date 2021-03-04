【香港政情】戴耀廷等佔中案九被告上訴，上訴庭擇日宣判結果

《經濟通通訊社４日專訊》港大法律學院前副教授戴耀廷等９人，早前在佔中案被裁定串謀

及煽惑公眾妨擾等罪成，９人就定罪提出上訴，其中戴耀廷及黃浩銘亦就刑期提出上訴。上訴庭

三位法官聽取控辯雙方陳詞後，擇日宣判結果，並撤銷戴耀廷的保釋，戴耀廷需還柙等候上訴結

果。（ｃｌ）

