【香港政情】戴耀廷等佔中案九被告上訴，上訴庭擇日宣判結果

《經濟通通訊社４日專訊》港大法律學院前副教授戴耀廷等９人，早前在佔中案被裁定串謀
及煽惑公眾妨擾等罪成，９人就定罪提出上訴，其中戴耀廷及黃浩銘亦就刑期提出上訴。上訴庭
三位法官聽取控辯雙方陳詞後，擇日宣判結果，並撤銷戴耀廷的保釋，戴耀廷需還柙等候上訴結
果。（ｃｌ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|財經熱話04/03/2021
內地擬減少行業補貼 光伏股全線失色
|中國故事04/03/2021
《神州經脈》 全國兩會開幕 滬綜指險守三千五，外資流出五個月大
|財經熱話04/03/2021
【科技股熊蹤】科指高位回調近兩成 張智威:跌勢未完暫勿撈底
|FOCUS04/03/2021
【FOCUS】布林肯點名「技術力」 攻「芯」大戰好戲方啟
|板塊分析04/03/2021
後疫情時代 藍月亮洗出光彩
|開市Good Morning04/03/2021
《開市Good Morning》林家亨：700元或以下吼騰訊
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰