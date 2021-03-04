【企業盈喜】通海金融料全年稅前利潤增至最多１﹒２７億

《經濟通通訊社４日專訊》中國通海金融（００９５２）公布，預期截至去年１２月３１日

止年度綜合稅前利潤介乎約１億至１﹒２７億元，２０１９年度綜合稅前利潤約３６０萬元。

該集團指，稅前利潤錄得明顯增加主因為一般營運收入及投資組合公允值上升，撇除預期信

用減值虧損的抵銷，兩者淨額依然帶動稅前利潤明顯增加。

該集團預期於本月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）

