【企業盈喜】永豐集團（０１５４９）料全年純利增最少１４倍

《經濟通通訊社４日專訊》永豐集團（０１５４９）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度純利按年增長不少於１４倍，即約２４００萬元。
該集團指，純利增長主因收益按年增約９％，受惠於支線船服務的客戶需求增加、期內政府
補貼按年增長約１﹒７５倍、受惠油價大幅下跌致使期內燃料成本單價按年下降約３５％，以及
回撥以往年度多預提內地企業所得稅。
該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）
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