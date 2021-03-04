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04/03/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入７３億人幣，買騰訊中移動沽紫金礦業潤啤

　　《經濟通通訊社４日專訊》兩會開幕前中資金融股帶動Ａ股造好；港股昨日收挫逾３００點
後，昨日（３日）高開１５３點，甫開升幅縮至８７點，見２９１８３點全日低，之後重拾升勢
，午後升穿上午高位，尾段最多升８１６點，高見２９９１２，重上２０天線；最終收報
２９８８０，升７８４點或２﹒７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入７３億元人民幣，增加１０９８﹒５％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、思摩爾國際（０６９６９）；淨
賣出最多的依次是紫金礦業（０２８９９）、華潤啤酒（００２９１）、美團（０３６９０）。
　　主板成交１８５０﹒２３億元減少２０﹒５％，為２月１１日半日市後最低。其中港股通成
交４７６﹒１億元，佔總成交２５﹒７％。

＊北水大媽重投股王懷抱，淨流入逾１８億＊

　　騰訊升３﹒５８％報７２３元，北水淨買入１８﹒２億元。
　　中移動升２﹒２７％報５６﹒２５元，北水淨買入１２﹒４億元。
　　思摩爾升６﹒７５％報７２元，北水淨買入４億元。
　　紫金礦業升１０﹒５９％報１２﹒３２元，北水淨賣出４﹒１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　１８﹒２４
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　１２﹒４３
　　思摩爾國際　　　（０６９６９）　　　　　　４﹒００
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　　３﹒３２
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　３﹒１７

　　淨沽出最多港股：
　　紫金礦業　　　　（０２８９９）　　　　　－４﹒０５
　　華潤啤酒　　　　（００２９１）　　　　　－２﹒９５
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　－１﹒９５
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　－０﹒８７
　　華虹半導體　　　（０１３４７）　　　　　－０﹒４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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