《日入而息》全國兩會開幕，港澳被剔出經濟自由度指數

《今天重點》﹡全國政協會議開幕，汪洋作政協常委會工作報告；汪洋稱堅定支持全面落實

「愛國者治港」原則；稱四方面部署人民政協２０２１年工作；稱全國政協

針對美國涉疆、涉港等反華議案發聲

﹡港澳被剔出經濟自由度指數，陳茂波不同意經濟政策由中央操控

﹡九龍倉置業（０１９９７）全年盈轉虧蝕７８﹒５億，派第二次中期息

０﹒６９元；九倉置業去年基礎盈利跌２４％，投資物業重估應佔虧損近

１３８億；九倉置業：難言零售市道最壞時刻已過去，今年續增推廣

﹡４７人涉違國安法，數被告大律師終止代表審訊再延；法庭第四日審理初選

案保釋申請，被告開始自行陳詞



《即日市況》﹡科指成分股全線跌，高估值股捱沽，港股挫６４３點收２９２３６



《深滬股市》﹡滬指收跌２％守三千五明星股挫，外資淨流出５個月多



《美元匯價》﹡美元反覆偏強，澳元只宜低位吸納；歐元最新報１﹒２０３７╱４１，日圓

最新報１０７﹒３４╱３７



《公司業績》﹡中信國際電訊（０１８８３）去年多賺２％，派末期息１６仙

﹡九龍倉置業（０１９９７）全年盈轉虧蝕７８﹒５億，派第二次中期息

０﹒６９元

﹡光大綠色環保（０１２５７）全年賺１５億元跌７％，派末期息７仙

﹡創興銀行（０１１１１）去年純利按年跌２２﹒１３％，末期息０﹒２３元

﹡越秀房託（００４０５）去年分派總額按年跌１５％，末期派０﹒１１９９

元



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）證實新信號系統顯示屏「失控」半分鐘，將調查跟進；

金澤培遭冒名招廣告，已向警方報案

﹡創科實業（００６６９）料旗艦產品未來５年每年銷售增兩成，資本開支與

去年相若

﹡魯大師（０３６０１）附屬與四川大學聯合建立智慧硬件評測實驗室，開展

戰略合作

﹡南戈壁（０１８７８）附屬蘇木貝爾礦藏採礦許可證恢復生效

﹡醫思醫療（０２１３８）參與香港新冠病毒疫苗接種計劃

﹡迅銷（０６２８８）旗下優衣庫中國表示日本以外市場暫無相關降價計劃

﹡數碼通（００３１５）為新地（０００１６）旗下１１間酒店引進５Ｇ網絡

﹡中國創新投資（０１２１７）就匿名電郵刑事恐嚇報警求助

﹡正榮地產（０６１５８）２月合約銷售額１３４﹒０７億人幣，按年升

３﹒１８倍

﹡雲南水務（０６８３９）擬售洞庭水務５１％股權，料涉最少７６５０萬人

幣

﹡銀城國際（０１９０２）２月合約銷售額１４﹒９億人幣，按年大升

１１﹒７倍

﹡中國能源建設（０３９９６）與中國農業發展銀行簽署戰略合作協議

﹡中駿集團（０１９６６）２月銷售額７０﹒８億人幣，按年升２﹒８倍

﹡永義國際（０１２１８）於公開市場出售建行工行股份，套現近３５８７萬

元

﹡中原銀行（０１２１６）發三年期３﹒６厘２０億元人民幣債券



《國企紅籌》﹡民生銀行（０１９８８）獲人行批准發行最多７５０億人民幣債券

﹡金風科技（０２２０８）累計減持金力永磁獲利２﹒２億元人民幣

﹡五礦資源（０１２０８）料Ｋｉｎｓｅｖｅｒｅ或可生產３－５千噸鈷

﹡中海外（０００８１）宏洋２月合約銷售額按年增加１﹒７倍；２月合約物

業銷售額按年增８６％至２３５﹒６億人幣

﹡越秀地產（００１２３）２月合同銷售金額按年升２﹒８倍

﹡中信國際電訊（０１８８３）澳門電話預付卡實名制令用戶數量出現整合



《中國要聞》﹡劉鶴與瑞士財長視頻會談，深化金融合作

﹡滬金融監管局解冬建議在滬開展創投類貸款試點

﹡銀保監表示截至去年末險企綜合償付充足率２４６﹒３％

﹡內蒙古交通集團原總經理趙俊生被查，去年底剛退休

﹡人行廣州行長稱將大灣區國際金融樞紐提升至並肩上海

﹡內媒《財新》報道銀保監首席風險官肖遠企升任銀保監副主席

﹡中鋼協表示適當增加鋼坯產品進口，以滿足國內鋼鐵需求

﹡周燕芳建議在長三角適度放開保險公司異地展業

﹡廣州商務局擬與港澳共建大灣區航運要素交易平台

﹡深圳兩個新樓盤開售實行新規則評分，不利換樓家庭



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒９％報１５９０６點，再失萬六關



《其他消息》﹡４７人涉違國安法，數被告大律師終止代表審訊再延；法庭第四日審理初選

案保釋申請，被告開始自行陳詞

﹡梁頌恆衝擊立法會罪成判囚４周，終院准上訴６月審理

﹡曾鈺成稱完善香港選舉制度，不一定要修改基本法附件

﹡黃偉綸稱填海是新增土地根本來源，與保育不相違背

﹡胡應湘贊成推「明日大嶼」，料可創造數千億收入

﹡華爾街日報透露香港被剔出美國傳統基金會經濟自由度評級

﹡港澳被剔出經濟自由度指數，陳茂波不同意經濟政策由中央操控

﹡深股通額度全日流走３８﹒７億元； 滬股通額度全日流走９﹒５億元，陸

股通淨流出近７４億

﹡陳茂波稱金管局與內地緊密合作，料債務通下半年推出

﹡港府收回１２﹒３公頃土地，落實錦田南公屋發展計劃

﹡維港滙首批推１０８伙開價，折實６４１﹒６萬元起

﹡初選案４７人申請保釋，法庭押後至晚上７時裁決

﹡曾國衞冀本年度向立法會交修例草案打擊起底



《兩會焦點》﹡馬化騰人大議案指重視平台經濟發展的新矛盾和新問題

﹡中投公司趙海英稱引導資金助力碳中和，擴大國債規模

﹡小米雷軍稱提交三份提案，進一步推進智能製造發展

﹡大華銀行料貨幣政策不會突然掉頭，赤字率降至３％

﹡陳馮富珍稱從沒見有國家允許不愛國者參與管治

﹡全國政協會議開幕，汪洋作政協常委會工作報告

﹡楊元慶稱建新型算力基礎設施，支撐數字經濟高質發展

﹡汪洋稱堅定支持全面落實「愛國者治港」原則；稱四方面部署人民政協

２０２１年工作；稱全國政協針對美國涉疆、涉港等反華議案發聲

﹡郭炳聯提交優化內地物管行業提案，倡設統一監管機構

﹡國壽王濱建議研究制定養老保險產品稅收優惠政策



《新冠肺炎》﹡澳門截至昨晚６時，累計逾四萬人預約接種新冠疫苗

﹡聶德權稱約１﹒３萬人已在私家診所接種疫苗

﹡本港再多一名７８歲男患者離世，累計２０１人染疫亡

﹡本港新增９宗確診，６宗本地感染１宗源頭不明

﹡去年港口貨物吞吐量跌５﹒３％，單第四季跌９﹒５％



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