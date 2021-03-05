《油金掠影》４月油產維持不變油價漲逾４％，美債息升金價續軟

《經濟通通訊社５日專訊》由於油組（ＯＰＥＣ）及其盟友同意於４月維持產量不變，油價

周四漲逾４％觸逾一年高位。布油期貨漲４﹒２％報每桶６６﹒７４元（美元﹒下同）；而美油

期貨則收漲４﹒２％至６３﹒８３元。

產國大國沙特指，將延長自願減產至每日１００萬桶，並在未來幾個月決定何時逐步取消減

產。而也門胡塞武裝表示，他們向沙特阿美在吉達（Ｊｅｄｄａｈ）的設施發射了一枚導彈。



＊美元和美債息上漲，金價穿千七美元＊



由於美元和美債息上漲，金價周四續軟跌至近九個月低位。現貨金曾跌０﹒９％至每盎司１

６９５﹒２６元，為去年６月以來首次跌穿１７００元水平，現時則報１６９３﹒６６元；而美

國黃金期貨則收跌０﹒９％報每盎司１７００﹒７元。

值得留意的是，早前美聯儲主席鮑威爾暗示不會立即採取行動，應對國債收益率急升的問題

。全球最大黃金支持交易所交易基金ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ Ｔｒｕｓｔ的持金量，亦於周三降至

去年５月以來低位。而美國參議院或於周四開始，就拜登總統的１﹒９萬億元新冠援助議案進行

表決。據早前有報道指，援助議案將刪除向高收入美國人發放１４００元救濟金。同時在數據方

面，上周美國初請失業金人數有所上升。

其他貴金屬方面，白銀曾跌３﹒２％至每盎司２５﹒２４元，現時亞洲市則報２５﹒３２元

；而鈀金曾跌０﹒３％至每盎司２３４６﹒１９元，現時亞洲市報２３４１﹒４１元。（ｊｃ）

