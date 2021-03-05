《出旗制勝－麥穎儀》科網股跌，惟輪場資金近日騰訊好倉部署積極

《出旗制勝》美國１０年期債息近日急升至近１﹒５厘附近位置，令全球股市承壓。恆指近

兩周以來表現反覆，日升日跌的格局自上周延續至上日收市（４日）。回顧本周表現，恆指繼續

在２９０００點至３００００點關口附近維持上落格局，周四（４日）則錄得６４３點跌幅，收

市報２９２３７點。而在一眾科網股的拖累下，恆指周五（５日）早段低開近６００點，一度失

守２９０００點關口。

正如前文提及，近日科技股明顯回調，連早前表現強勢的騰訊（００７００）近日亦回到

７００元關口附近整固，作？昔日的北水愛股，昨日則錄得近９億元資金流出，股價亦重返

６９０元低位，跌幅超過４％。投資者如認為騰訊短線於７００元關口受壓，股價或要隨大市回

吐，不妨留意騰訊沽１８２７２，行使價５６５﹒３８元，實際槓桿７﹒３倍，引伸波幅

３９﹒８％，換股比率１００兌１，２０２１年０６月２９日到期。

但輪場資金近日於騰訊好倉部署積極，昨日為十大好倉流入，淡倉流出的股份之一，樂觀╱

悲觀情緒比例為９：１；樂觀情緒資金（買入認購╱牛證＋賣出認沽╱熊證）相比３月３日增加

１﹒２億元至１﹒４億元。騰訊將於３月２４日公布業績，有大行上調騰訊目標價至９２９元評

級「買入」，如投資者如看好，或可候低留意騰訊購２９７１８，行使價８５０﹒５元，實際槓

桿７﹒６倍，引伸波幅４５﹒７％，換股比率１００兌１，２０２１年０６月２９日到期。

美債息高企令股市承壓，唯銀行股表現普遍硬凈，跌市中防守性較高。匯控（００００５）

自公布恢復派息的計劃後表現靠穩，今日於４６－４８元附近窄幅整固。昨日有大行出爐的報告

中列出對本港銀行股的投資評級、目標價，將匯控的目標價定在５９元，評級「買入」。投資者

如看好，或可留意匯控購１９６８５，行使價５２﹒８８元，實際槓桿９﹒８倍，引伸波幅

３４﹒９％，換股比率１０兌１，２０２１年０６月２８日到期。

但輪場資金部署上，昨日則以淡倉部署居多，而匯控亦是昨日十大好倉流出，淡倉流入的個

股之一。投資者如看淡，或可留意匯控沽２２０９９，行使價３７﹒８８元，實際槓桿４﹒６倍

，引伸波幅４１﹒４％，換股比率１０兌１，２０２１年０９月２９日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

