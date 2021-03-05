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即市新聞

05/03/2021 17:20

《窩輪匯智－劉嘉輝》如何參考輪證槓桿效應？

　　《窩輪匯智》港股近日表現日升日跌，走勢難測，在波幅上落的市況中，吸引不少投資者作
短線部署。筆者近日收到部分新手投資者查詢有關窩輪槓桿效應的問題，值得透過此欄與廣大讀
者分享。
　　該投資者買入了一隻恆指認沽證，在本周的跌勢中，認沽證錄得了升幅，然而投資者認為未
達其心目中的槓桿效應，看見條款顯示實際槓桿為１０倍，問既然是１０倍的話，為何認沽證並
未從１元升至１０元？
　　首先，讓我們了解何謂「實際槓桿」。實際槓桿指輪證理論價格變動的百分比。以ＸＹＺ公
司股價為例，假設股價升（跌）幅度為３％，相關認購（認沽）證價值為１元，實際槓桿為１０
倍。這時，假設其他因素不變，認購證理論升（跌）幅為３％乘以１０倍槓桿，即３０％，輪價
理論上會由１元升至１﹒３０元，而不是１０元。投資者以實際槓桿數據作參考時，是以相關資
產升跌幅百分比乘以實際槓桿倍數，而不是輪證金額倍數。
　　同時投資者要留意，實際槓桿的數字是由相關資產、輪證現貨價及對沖值計算出來，只能為
輪證在當刻能提供的槓桿效應提供參考，實際表現往往受其他因素如時間值、引伸波幅、息口、
供求情況、價內價外程度等而有所影響，經常會與理論升跌幅有出入。因此，投資者買入輪證時
的實際槓桿效應，只應作一個粗略參考。如有疑問，歡迎上匯豐輪證網站
ｗｗｗ﹒ｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｈｓｂｃ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ了解詳情。
《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管　劉嘉輝》
　
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。

＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品


＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。

＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

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