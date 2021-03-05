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05/03/2021 11:37

《青工俠說－廖錦興》達叔的人生啟示

　　《青工俠說》電影是一個夢工場，一套成功的電影令投資者賺錢、主角名成利就、觀眾回味
無窮，而對於綠葉演員來說可能只是獲得微薄報酬，但往往這些綠葉又在電影中發揮了重要作用
。本周令香港忠實影迷感到可惜和傷感的是一代超級綠葉泰斗，人稱達叔的吳孟達先生因病離逝
。我是周星馳電影的愛好者，因此在周星馳電影中的大配角吳孟達自然也是十分欣賞，無論是＜
賭聖＞的三叔、＜逃學威龍＞的達叔、＜破壞王＞中綽號魔鬼筋肉人的鬼王達、＜鹿鼎記＞的海
大富、＜少林足球＞的黃金右腳明鋒等等，都是在電影中不可或缺的人物，其實星迷從電視劇＜
蓋世豪俠＞和＜他來自江湖＞開始認識吳孟達，「吳周配」從電視到電影一直都是萬千星迷認同
的絕配。

　　「我鍾意啊，你吹得我帳咩？」、「抵抗失戀沖喜套餐」…電影經典的片段和台詞，帶給影
迷歡笑、難忘的回憶，達叔從影以來每個角色都活演小人物大演技的效果。一個演技精湛的綠葉
演員是否值得更大的認同？記得陳嘉上導演曾說，「香港電影圈欠吳孟達一個金像獎，論演出有
誰可以跟我說吳孟達不行？」

　　吳孟達的銀色旅程彷彿是一套人物傳記電影，他生於福建廈門市，５歲隨父母來港覓新生活
，由板間房到入住廉租屋，讀的是工業學校，一切都是香港社會五六十年代的縮影，吳孟達的星
途不差，幕前的演出令他出名，１９７９年在＜楚留香＞飾演胡鐵花令他飛上枝頭，年少氣盛沖
昏頭腦，跟著的酗酒縱欲，賭債纏身，後來在無線電視幾套電視劇的獨特演出，不只令他回到銀
色螢幕，還因與周星馳的配搭，成為往後周星馳電影的黃金綠葉。他的精湛演技得以發揮，浪子
回頭重新起步，做回好丈夫、好爸爸，努力工作養妻活兒，但又要面對癌症的人生挑戰，最終也
不敵病魔。

　　達叔的離逝固然是影視界的損失，而從他的人生經歷高山低谷，也可見到行業寫照，不論在
娛樂圈、體育界甚至商政界，在暴發財富、追隨者簇擁和鎂光燈下容易迷失及年少輕狂，能否迷
途知返要看個人造化吧！《香港青年工業家協會當然顧問　廖錦興》

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