《專家之言－麥嘉嘉》科技股仍具吸納價值，可趁調整配置龍頭股

《專家之言》美國總統拜登的１﹒９萬億美元救市方案通過，對後市帶來正面推動作用，中

長線而言對中港兩地股市有利。雖然科技股近期面對沽售壓力，但預期企業盈利具結構性增長下

，長線而言科技股仍然具吸納價值。投資者可趁今次調整配置資金至龍頭科技股。值得一提，從

整體中港兩地股市而言，港股及Ａ股估值仍處於相對吸引水平，估值優勢令兩地股市仍可看高一

線。



＊可留意消費品、金融、能源及材料板塊＊



板塊方面，除策略性吸納優質科技龍頭外，預期順週期股份今年可受惠內地經濟復甦及商品

價格反彈，建議投資者關注可選消費品、金融、能源及材料等順週期板塊。另一預期跑出的板塊

為半導體及晶片行業。在晶片短缺肆虐全球下，汽車製造商被迫減產。供應缺口持續將對半導體

及晶片價格提供支持。除此之外，５Ｇ建設、雲計算和人工智能等高科技應用加快發展，亦推動

對晶片需求。



＊舊經濟及順周期板塊可望迎來估值重估＊



隨著三月份港股業績期開展，預料大市波動增加。市場亦將注意力集中在企業盈利情況及管

理層對今年展望。預期科網股和舊經濟股的盈利表現將兩極化。不過，隨著疫苗陸續投入市場及

經濟重啟推進，舊經濟及順周期板塊可望迎來估值重估。市場焦點為全國人大四次會議，國民經

濟和社會發展第十四個五年規劃和２０３５年遠景目標綱要，為是次兩會重要看點之一。



＊持續的低息環境下，看好股票多於債券＊



信貸市場方面，我們繼續看好高收益債券。龐大的財政刺激措施及持續的低息環境將推高通

脹預期，令實際利率區間維持在接近零或負水平。投資者將繼續追逐收益，為高收益債券提供支

持。資產配置方面，我們看好股票多於債券，中國資產可看高一線另一方面，在低息環境持續下

，投資者可利用美元低息優勢，借入美元以投資具收益及穩健的資產，透過槓桿倍大回報。投資

者可考慮具質素的離岸美元債券及提供穩定收益的基金產品。《申萬宏源投資顧問服務部主管

麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

