內銀內需撐市，港股跌逾７００點後倒升超過７０點，科指跌勢喘定

《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美股受累債息升勢下挫，拖累港股低開報２８６６７點，跌

５６９點。開市初段出現「恐慌拋售」，港股一度低見２８５１３點挫７２３點。未幾，全國人

大會議召開，國務院總理李克強發表政府工作報告，帶動港股跌幅收窄，半日最高曾見

２９１６５跌７１點。半日收報２９１５５點，跌８１點。

午後由內銀及內需股領跑，重磅科網股亦跌幅收窄，港股轉升，現時，恆生指數報

２９３１１，升７４點或升０﹒２５％，主板成交１７０４﹒６１億元。國企指數報１１３８５

，升５９點或升０﹒５２％。恆生科技指數報８７４０，跌７８點或跌０﹒８９％。

內地兩市轉升，上證綜合指數報３５０９，升６點或升０﹒１８％，成交３１７９﹒８８億

元人民幣。深證成份指數報１４４４８，升３２點或升０﹒２３％，成交３６１８﹒３１億元人

民幣。

重磅股亦喘定，匯控（００００５）跌０﹒７５％，報４６﹒２元；港交所（００３８８）

跌０﹒３７％，報４８１﹒２元；友邦（０１２９９）跌１﹒６５％，報９８﹒２元；騰訊

（００７００）升０﹒５１％，報６９３﹒５元；美團（０３６９０）升１﹒２４％，報

３４４﹒２元；阿里巴巴（０９９８８）升０﹒６２％，報２２８﹒６元。



表列十大升幅恆指成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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工行 （０１３９８） ５﹒５０元 升４﹒１７％

安踏 （０２０２０） １２３﹒９０元 升３﹒６０％

恆安 （０１０４４） ５４﹒８５元 升３﹒３０％

中移動 （００９４１） ５６﹒８０元 升３﹒２７％

中石油 （００８５７） ２﹒９３元 升３﹒１７％

蒙牛 （０２３１９） ４０﹒８５元 升２﹒９０％

中行 （０３９８８） ２﹒８５元 升２﹒５２％

建行 （００９３９） ６﹒５３元 升２﹒３５％

交通銀行（０３３２８） ４﹒５７元 升２﹒２４％

百威亞太（０１８７６） ２３﹒１０元 升１﹒７６％

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（ｐｌ）

