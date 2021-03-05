【大國博弈】籮筐技術在美提起訴訟，要求撤回軍企黑名單

《經濟通通訊社５日專訊》籮筐技術周四（４日）在美國提起訴訟，要求法院推翻前美國政

府將其列入中國涉軍企業黑名單的決定。

據華盛頓聯邦法院申訴狀指，公司並非中國涉軍企業，亦不符合其法定定義，美國國防部將

公司認定為中國涉軍企業沒有任何理由或確切證據。（ａｌ）

