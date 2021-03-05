【大國博弈】籮筐技術在美提起訴訟，要求撤回軍企黑名單

《經濟通通訊社５日專訊》籮筐技術周四（４日）在美國提起訴訟，要求法院推翻前美國政
府將其列入中國涉軍企業黑名單的決定。
據華盛頓聯邦法院申訴狀指，公司並非中國涉軍企業，亦不符合其法定定義，美國國防部將
公司認定為中國涉軍企業沒有任何理由或確切證據。（ａｌ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|FOCUS05/03/2021
【FOCUS】「6%以上」目標藏深意 十四五謀總體國家安全
|中國故事05/03/2021
【兩會焦點】今年經濟增長目標6% 一文看懂中國政府工作報告
|開市Good Morning05/03/2021
《開市Good Morning》林嘉麒：比亞迪短期約兩百元減持
|財經熱話04/03/2021
內地擬減少行業補貼 光伏股全線失色
|中國故事04/03/2021
《神州經脈》 全國兩會開幕 滬綜指險守三千五，外資流出五個月大
|財經熱話04/03/2021
【科技股熊蹤】科指高位回調近兩成 張智威:跌勢未完暫勿撈底
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰