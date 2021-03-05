【大國博弈】澳洲總理莫里森：拜登將參與四方安全對話領導人會議

《經濟通通訊社５日專訊》澳洲總理莫里森今日透露，將與美國、日本、印度舉行「四方安
全對話」（Ｑｕａｄ）國家領導人線上會議，尋求應對中國增長的影響力，為印太和平、繁榮、
穩定進行建設性合作，不過他沒有透露更多細節。莫里森又指最近幾周已與美國總統拜登、副總
裁賀錦麗討論安排。（ａｌ）
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