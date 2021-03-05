【英國脫歐】歐盟英國脫歐協議專員：快將對英國採取法律行動

《經濟通通訊社５日專訊》據英國《金融時報》報道指，歐盟負責監督英國脫歐協議的專

員塞夫喬維奇指，歐盟委員會已經就英國違反脫歐協議準備採取法律行動，並且很快就會公布。

不過他沒有確認歐盟委員可能採取哪種法律行動，亦沒有回應是否可能訴諸歐洲法院的問題

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