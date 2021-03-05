美債息突破１﹒５厘，港股低開５６９報２８６６７，科指挫近４％

《經濟通通訊社５日專訊》聯儲局主席鮑威爾重申，儲局改變政策前會保持耐性，言論令債

息上升，１０年期債息突破１﹒５厘；美股受壓，道指收市下滑３４５點，納指瀉逾２％。亞太

股市全線向下，日經跌５５４點，韓國ＫＯＳＰＩ指數跌５２點，而港股低開３５４點。隔晚納

指低見１２５５３點，較近期盤中高位滑落超過１０％，技術上有調整風險，本港科技股向下，

騰訊（００７００）、美團（０３６９０）開跌３％至４％。標普道瓊指數表示，於３月１５日

開市前將從指數中剔除小米（０１８１０）等中資股，小米跌近４％。沙地阿拉伯呼籲盟友不要

增產，刺激油價由跌轉升，三桶油逆市向好，中海油（００８８３）、中石油（００８５７）開

漲逾２％，為開市表現最好兩隻藍籌。現時，恆生指數報２８６６７，跌５６９點或跌１﹒９５

％，主板成交５９﹒２４億元。國企指數報１１１２９，跌１９５點或跌１﹒７３％。恆生科技

指數報８５００，跌３１９點或跌３﹒６２％。

即月期指新報２８５１２，跌５６６點，低水１５５點。即月國指期貨報１１０９６，跌２

２４點，低水３４點。即月科指期貨新報８４３４，跌３７４點，低水８８點。

其他重磅股方面，友邦（０１２９９）跌４﹒２６％，報９５﹒６元；匯控（００００５）

跌０﹒５４％，報４６﹒３元；港交所（００３８８）跌１﹒９５％，報４７３﹒６元；中移動

（００９４１）跌１﹒６４％，報５４﹒１元；建行（００９３９）跌０﹒４７％，報６﹒３５

元。



恆指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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創科（００６６９） １１２﹒４０元 跌７﹒４１％

瑞聲（０２０１８） ４０﹒８５元 跌５﹒００％

美團（０３６９０） ３２５﹒００元 跌４﹒４１％

藥明（０２２６９） ８８﹒００元 跌４﹒３５％



友邦（０１２９９） ９５﹒６０元 跌４﹒２６％

吉利（００１７５） ２３﹒７５元 跌３﹒６５％

小米（０１８１０） ２４﹒５０元 跌３﹒５４％

銀娛（０００２７） ７１﹒０５元 跌３﹒２０％

騰訊（００７００） ６６８﹒５０元 跌３﹒１２％

安踏（０２０２０） １１６﹒００元 跌３﹒０１％

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科指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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明源雲 （００９０９） ３７﹒２０元 跌７﹒１２％

微盟 （０２０１３） １９﹒０２元 跌６﹒９９％

阿里健康（００２４１） ２５﹒００元 跌５﹒６６％

華虹 （０１３４７） ４３﹒２０元 跌５﹒５７％

京東健康（０６６１８） １２１﹒４０元 跌５﹒１６％



金蝶 （００２６８） ２４﹒２０元 跌５﹒１０％

瑞聲 （０２０１８） ４０﹒８５元 跌５﹒００％

眾安在線（０６０６０） ４８﹒２０元 跌４﹒７４％

中芯 （００９８１） ２６﹒００元 跌４﹒５９％

ＡＳＭ （００５２２） ９２﹒６５元 跌４﹒４４％

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（ｃａ）

