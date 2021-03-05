《盤後部署》外圍未明朗，港股方向未定，支持位看２８２００點

《經濟通通訊社５日專訊》聯儲局主席鮑威爾重申維持寬鬆貨幣政策，惟未有提及干預債市
，隔晚美國十年期國債債息再度升破１﹒５厘觸發美股急挫，重磅科技股繼續捱沽。港股今早低
開，最多跌逾７００點。全國人大會議開幕，國務院總理李克強發表政府工作報告，北水重臨，
恆指跌幅收窄，拗腰倒升最多１６０點，惟收市跌１３８點或０﹒４７％，報２９０９８，主板
成交２４０４﹒３６億元。國企指數報１１２９２，跌３３點或跌０﹒２９％。恆生科技指數報
８６３４，跌１８５點或跌２﹒１０％。
據經濟通報價系統顯示，北水全日淨流入２３﹒６８億元人民幣。上日淨流出４３﹒３２億
元人民幣。
內地股市跌幅大大收窄，上證綜合指數報３５０１，跌１點，成交４０８８﹒５０億元人民
幣。深證成份指數報１４４１２，跌３點，成交４６７５﹒９５億元人民幣。
＊福奇稱美國勿放鬆防疫，意國阻疫苗運往澳洲＊
美國疾病控制與預防中心的數據顯示，美國日均接種冠病疫苗數量本周三（３日）首次突破
２００萬劑，而上月日均只有１３０萬劑。目前已超過美國總統拜登定立每天施打超過１５０萬
劑疫苗的目標。不過，美國傳染病學專家福奇昨天（４日）抨擊得州等地取消口罩令。福奇認為
在每日新增病例降至１萬例以下之前，美國不應放鬆防疫限制。與此同時，美國參院亦同意推出
新一輪紓困法案。
自歐盟１月底推出歐盟疫苗出口管制規定後，意大利成為首個引用的國家，阻止２５萬劑阿
斯利康疫苗運往澳洲。路透社引述歐盟消息人士指，歐盟委員會建議將原本於本月底屆滿的疫苗
臨時管制出口措施延長三個月至６月底。此舉料將令歐盟與其他國家關係再度緊張。意大利外交
部表示，因為澳洲並非「脆弱國家」，此外，阿斯利康此次向澳洲提供的疫苗數量過大，而該公
司尚未滿足意大利和歐盟成員國的需求。
疫苗繼續成為國與國之間博弈的工具，亦成是經濟能否復甦的根本要素。
＊港股２０天線見阻力，觀望兩會消息＊
港股今早跌市而成交增加，打破過往跌市時之資金淨主動賣出，北水亦錄淨流入。不過，恆
指昨天現死亡交叉，今日再穿５０天線，自上月２６日出現裂口後，於２０天線（約２９８４８
點）附近見初步阻力，支持位定於前跌浪低位，約２８２００點。
恆指日線圖觸及保力加通道底部，外圍明朗加上近日北水未見積極買貨，建議投資者宜觀望
兩會會否釋出更多利好政策，刺激未來北水重新部署加倉，帶動大市重拾升勢。（ｋｉ）
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