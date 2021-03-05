【債息飆高】鮑威爾重申維持寬鬆政策承諾，未提及扭曲操作行動

《經濟通通訊社５日專訊》聯儲局主席鮑威爾周四（４日）出席《華爾街日報》主辦的論壇

時重申，在民眾重返就業職位前，將保持寬鬆政策和流動性，但未提及進行扭曲操作

（ｏｐｅｒａｔｉｏｎ ｔｗｉｓｔ），令市場大失所望。

鮑威爾強調近期債息上升幅度很大，並已引起其注意，但不認為這是一種混亂、失控的走勢

，亦不認為這會將長期利率推高到儲局需要進行市場干預，如通過增加目前每月１２００億美元

的購債規模，因為供應瓶頸導致的價格上漲只屬暫時性，重申當前政策立場合適。

鮑威爾亦表明儲局關注的重點不在於債息，而是更廣泛的金融狀況，目前有充分理由認為，

在實現儲局充分就業、通脹持續達到２％的目標上，很快就會取得進一步進展，不過預計今年不

會恢復充分就業。

不過即使這種情況將會達到，亦需要相當長的時間，而且不僅需要達到低失業率，讓薪資和

就業職位增長流向少數族裔，以及其他未受經濟復甦利好的群體，故即使情況確實改善，亦應保

持耐性。

他亦強調高通脹是一種非常糟糕的狀況，儲局不會允許這種情況再次發生，而預計明年左右

更有可能出現通脹，但不會保持在高位，並且肯定不足以使通脹預期超過２％。

他又重申加息指引會相當具體，並需要一段時間才會走到這一步，因為經濟需要幾乎完全復

甦方可推進加息。（ａｌ）

