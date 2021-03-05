【大國博弈】傳美國參議院擬撥款３００億美元用於刺激晶片製造業

《經濟通通訊社５日專訊》據路透社引述國會知情人士報道指，美國參議院考慮撥款３００

億美元，用於批准一系列晶片製造業激勵措施，應對中國競爭威脅，目標是下月於參議院進行全

體投票。

參議院民主黨領袖舒默已上年撰寫議案，建議向美國科技業提供１０００億美元資金，應對

中國威脅，而他上月亦重申，將敦促國會研究通過立法，不過目前美國製造業界更傾向促請華府

先解決晶片短缺危機。（ａｌ）

