【緬甸局勢】傳華府阻止緬甸軍政府從紐約聯儲行戶口提取十億美元

《經濟通通訊社５日專訊》據路透社引述華府官員在內的消息人士透露，緬甸軍政府上月掌

權數日後，試圖轉移在紐約聯邦儲備銀行存放約１０億美元資金，但遭華府凍結該資金。

消息指這筆以緬甸央行名義進行的交易發生在上月４日進行，最先被聯儲保障機制阻止，華

府官員隨後推遲批准有關交易，直到總統拜登公布行政命令，賦予無限期阻止該交易的法律權力

。

緬甸多個城市周四（４日）繼續有示威者走上街頭，警察持續使用催淚彈及開火驅散抗議活

動。

聯合國人權高級專員巴切萊特譴責緬甸安全部隊的行為，強調這是對和平抗議者進行的鎮壓

，並透露有超過１７００人被逮捕，當中包括２９名記者。

聯合國駐緬甸人權調查員安德魯斯呼籲安理會對緬甸實施武器禁運，並對軍政府實行針對性

的經濟制裁，如對緬甸石油和天然氣公司進行制裁，因為該公司目前由軍方控制，並未是其最大

收入來源，而安理會今日將開會討論緬甸形勢。

另外據聯邦登記處文件顯示，美國商務部周四將緬甸國防部、內政部以及軍方關聯企業

ＭＥＣ和ＭＥＨＬ列入貿易黑名單，下周一（８日）起生效。

歐盟亦暫停對緬甸發展項目的支持，以避免向緬甸軍方提供財政援助，據悉在過去幾年間，

歐盟支持的項目涉及逾２億歐元資金。（ａｌ）

