  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/03/2021 10:16

【緬甸局勢】傳華府阻止緬甸軍政府從紐約聯儲行戶口提取十億美元

　　《經濟通通訊社５日專訊》據路透社引述華府官員在內的消息人士透露，緬甸軍政府上月掌
權數日後，試圖轉移在紐約聯邦儲備銀行存放約１０億美元資金，但遭華府凍結該資金。
　　消息指這筆以緬甸央行名義進行的交易發生在上月４日進行，最先被聯儲保障機制阻止，華
府官員隨後推遲批准有關交易，直到總統拜登公布行政命令，賦予無限期阻止該交易的法律權力

　　緬甸多個城市周四（４日）繼續有示威者走上街頭，警察持續使用催淚彈及開火驅散抗議活
動。
　　聯合國人權高級專員巴切萊特譴責緬甸安全部隊的行為，強調這是對和平抗議者進行的鎮壓
，並透露有超過１７００人被逮捕，當中包括２９名記者。
　　聯合國駐緬甸人權調查員安德魯斯呼籲安理會對緬甸實施武器禁運，並對軍政府實行針對性
的經濟制裁，如對緬甸石油和天然氣公司進行制裁，因為該公司目前由軍方控制，並未是其最大
收入來源，而安理會今日將開會討論緬甸形勢。
　　另外據聯邦登記處文件顯示，美國商務部周四將緬甸國防部、內政部以及軍方關聯企業
ＭＥＣ和ＭＥＨＬ列入貿易黑名單，下周一（８日）起生效。
　　歐盟亦暫停對緬甸發展項目的支持，以避免向緬甸軍方提供財政援助，據悉在過去幾年間，
歐盟支持的項目涉及逾２億歐元資金。（ａｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話04/03/2021
內地擬減少行業補貼　光伏股全線失色
中國故事04/03/2021
《神州經脈》 全國兩會開幕　滬綜指險守三千五，外資流出五個月大
財經熱話04/03/2021
【科技股熊蹤】科指高位回調近兩成　張智威:跌勢未完暫勿撈底
FOCUS04/03/2021
【FOCUS】布林肯點名「技術力」 攻「芯」大戰好戲方啟
板塊分析04/03/2021
後疫情時代　藍月亮洗出光彩
開市Good Morning04/03/2021
《開市Good Morning》林家亨：700元或以下吼騰訊
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>