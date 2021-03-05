【大國博弈】傳美國務卿布林肯及國防部長奧斯汀本月訪日韓

《經濟通通訊社５日專訊》據路透社引述政府消息報道指，美國國務卿布林肯、國防部長奧

斯汀計劃本月１７日訪問日本和韓國，與日韓外長和防長就外交政策和安全問題舉行會談，是拜

登新政府上任以來，美國最高外交政策及國防官員首次外訪。

不過美國國務院發言人普賴斯表示，目前無法證實任何有關出訪計劃的消息，但重申美國政

府對亞太地區有深遠的承諾。（ａｌ）

