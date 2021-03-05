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05/03/2021 13:18

【新冠肺炎】傳世衛疫情起源調查小組將作廢武漢臨時調查報告

　　《經濟通通訊社５日專訊》據《華爾街日報》報道指，世界衛生組織（ＷＨＯ）調查新冠肺
炎疫情起源的小組計劃作廢近期前往中國武漢調查的臨時報告，據悉有國際科學家團體呼籲世衛
進行新調查。不過世衛發言人僅在日內瓦透過電郵回應指，預計完整報告會在未來幾周發布。（
ａｌ）

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