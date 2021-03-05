《台股攻略－馮偉明》跌勢稍為喘定，台股今跌５１點收市

《台股攻略》加權指數今早（５日）以１５７５９點開市，曾一度跌至１５６３６點低位，

及後台積電有買盤入市支持，帶動大市轉勢上升，最終收１５８５５點，跌５１點，成交金額為

３０３３億元（新台幣．下同）。

大型電子權值股今日走勢疲弱。台積電被其ＡＤＲ下跌拖累，正股股價今早以５８８元裂口

低開，曾一度下滑至５８４元，但於低位吸引買盤進場，股價轉勢上升，最終收６０１元，無起

跌。聯發科跌幅稍為收窄，收８８３元，跌１４元。聯電跌勢未止，收４７﹒０５元，跌２元。

大立光及先進光糾纏近十年的訴訟終於和解收場，刺激股價低開後一度掉頭向上，收３３６０元

，跌１５元。鴻海持續抗跌力強，收１１５元，升０﹒５０元，刺激旗下子公司包括乙盛─ＫＹ

、ＧＩＳ─ＫＹ、廣宇、中揚光、榮創及建漢股票成為資金追捧對象。生物科技股方面，晶碩盤

中升至３０７元漲停，泰福─ＫＹ同樣漲停收市，而國光生、亞諾法、寶齡富錦、杏輝、麗豐─

ＫＹ、神隆、ＡＢＣ─ＫＹ及懷特股價同收紅盤。汽車股方面，劍麟、帝寶、宇隆、和泰車、裕

日車、江申及麗清表現強勁。

美國債券殖利率飆升持續影響股市走勢，尤其科技股更一片狼藉，預料短期電子股沽壓仍然

嚴重，建議投資者不宜高追入市。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

