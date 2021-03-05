  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/03/2021 11:04

港股低位反彈，兩萬九關復得，現跌不足１５０點報２９０９１

　　《經濟通通訊社５日專訊》聯儲局主席鮑威爾言論未能平復市場對債息上升的憂慮，道指收
挫３４５點，１％，亞太股市今早全線向下。港股今早顯著向下。恆指低開５６９點，報
２８６６７，失守５０天線（約２８８６８），之後最多插７２３點，低見２８５１３。其後內
地股市跌幅一度收窄，多隻重磅科技股跌幅收窄，加上內銀、油股、內需股逆市向上，恆指從低
位反彈近５００點，高見２９１６５。現時，恆生指數報２９０９１，跌１４５點或跌
０﹒５０％，主板成交１１１３﹒６４億元。國企指數報１１２８０，跌４４點或跌０﹒４０％
。恆生科技指數報８６７５，跌１４３點或跌１﹒６３％。
　　即月期指新報２８９６４，跌１１４點，低水１２７點。即月國指期貨報１１２６８，跌
５２點，低水１３點。即月科指期貨新報８６６０，跌１４８點，低水３９點。
　　上證綜合指數報３５０６，升２點或升０﹒０８％，成交２３９９﹒２０億元人民幣。
　　深證成份指數報１４４６１，升４５點或升０﹒３１％，成交２６６８﹒１１億元人民幣。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒８６％，報４６﹒１５元；港交所（００３８８）
跌１﹒３７％，報４７６﹒４元；友邦（０１２９９）跌１﹒５５％，報９８﹒３元；中移動
（００９４１）升０﹒９１％，報５５﹒５元；建行（００９３９）升０﹒６３％，報６﹒４２
元。而騰訊（００７００）跌０﹒５８％，報６８６元；美團（０３６９０）跌１﹒０６％，報
３３６﹒４元。

　　表列五大升╱跌幅股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石油　（００８５７）　　　２﹒９３元　　　升３﹒１７％
　　恆安　　（０１０４４）　　５４﹒５５元　　　升２﹒７３％
　　工行　　（０１３９８）　　　５﹒３８元　　　升１﹒８９％
　　蒙牛　　（０２３１９）　　４０﹒５０元　　　升２﹒０２％
　　安踏　　（０２０２０）　１２１﹒２０元　　　升１﹒３４％

　　潤地　　（０１１０９）　　３６﹒２５元　　　跌１﹒８９％
　　石藥　　（０１０９３）　　　８﹒２２元　　　跌２﹒１４％
　　中生製藥（０１１７７）　　　８﹒２６元　　　跌２﹒５９％
　　小米　　（０１８１０）　　２４﹒６０元　　　跌３﹒１５％
　　金沙　　（０１９２８）　　３６﹒５５元　　　跌３﹒５６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事05/03/2021
【兩會焦點】今年經濟增長目標6%　一文看懂中國政府工作報告
開市Good Morning05/03/2021
《開市Good Morning》林嘉麒：比亞迪短期約兩百元減持
財經熱話04/03/2021
內地擬減少行業補貼　光伏股全線失色
中國故事04/03/2021
《神州經脈》 全國兩會開幕　滬綜指險守三千五，外資流出五個月大
財經熱話04/03/2021
【科技股熊蹤】科指高位回調近兩成　張智威:跌勢未完暫勿撈底
FOCUS04/03/2021
【FOCUS】布林肯點名「技術力」 攻「芯」大戰好戲方啟
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>