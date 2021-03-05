港股低位反彈，兩萬九關復得，現跌不足１５０點報２９０９１

《經濟通通訊社５日專訊》聯儲局主席鮑威爾言論未能平復市場對債息上升的憂慮，道指收

挫３４５點，１％，亞太股市今早全線向下。港股今早顯著向下。恆指低開５６９點，報

２８６６７，失守５０天線（約２８８６８），之後最多插７２３點，低見２８５１３。其後內

地股市跌幅一度收窄，多隻重磅科技股跌幅收窄，加上內銀、油股、內需股逆市向上，恆指從低

位反彈近５００點，高見２９１６５。現時，恆生指數報２９０９１，跌１４５點或跌

０﹒５０％，主板成交１１１３﹒６４億元。國企指數報１１２８０，跌４４點或跌０﹒４０％

。恆生科技指數報８６７５，跌１４３點或跌１﹒６３％。

即月期指新報２８９６４，跌１１４點，低水１２７點。即月國指期貨報１１２６８，跌

５２點，低水１３點。即月科指期貨新報８６６０，跌１４８點，低水３９點。

上證綜合指數報３５０６，升２點或升０﹒０８％，成交２３９９﹒２０億元人民幣。

深證成份指數報１４４６１，升４５點或升０﹒３１％，成交２６６８﹒１１億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒８６％，報４６﹒１５元；港交所（００３８８）

跌１﹒３７％，報４７６﹒４元；友邦（０１２９９）跌１﹒５５％，報９８﹒３元；中移動

（００９４１）升０﹒９１％，報５５﹒５元；建行（００９３９）升０﹒６３％，報６﹒４２

元。而騰訊（００７００）跌０﹒５８％，報６８６元；美團（０３６９０）跌１﹒０６％，報

３３６﹒４元。



表列五大升╱跌幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中石油 （００８５７） ２﹒９３元 升３﹒１７％

恆安 （０１０４４） ５４﹒５５元 升２﹒７３％

工行 （０１３９８） ５﹒３８元 升１﹒８９％

蒙牛 （０２３１９） ４０﹒５０元 升２﹒０２％

安踏 （０２０２０） １２１﹒２０元 升１﹒３４％



潤地 （０１１０９） ３６﹒２５元 跌１﹒８９％

石藥 （０１０９３） ８﹒２２元 跌２﹒１４％

中生製藥（０１１７７） ８﹒２６元 跌２﹒５９％

小米 （０１８１０） ２４﹒６０元 跌３﹒１５％

金沙 （０１９２８） ３６﹒５５元 跌３﹒５６％

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（ｃａ）

