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即市新聞

05/03/2021 15:29

《窩輪豪情－梁業豪》期指升越２９７９５才可短期看好

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、能源
業與金融業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為工商銀行
（０１３９８）、建設銀行（００９３９）與中國銀行（０３９８８），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選京東健康（０６６１８）、翰森製藥（０３６９２）與阿里健康（００２４１）。
　　恆指期貨裂口低開後曾低見２８３７０，然後隨即展開即市反彈，完全補回了「下跌裂口」
。不錯，這個反彈勢頭的確十分凌厲，但自本周二（２日）下午低位２８７８１起的反彈又何嘗
不是十分凌厲？況且，自上月１８日高位３１１９６起的「一浪低於一浪」局勢仍有待被破壞；
本欄認為，港股的短期跌浪只不過是暫告一個段落而已。各位短線好友，耐心等待價位升越本周
三（３日）高位２９７９５後，才開始積極反攻巴。全周低位應已出現「淡友正在平舊倉套利」
，降低持倉過周末的風險。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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