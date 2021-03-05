《談國論企－黎偉成》全國政協挺全面落實愛國者治港

《談國論企》估計國務院總理李克強在２０２１年３月５日的全國人大會議發表的《政府工

作報告》會更為強調港、疆、藏內政及台主權事項，而全國政協主席汪洋在３月４日第１３屆會

議，代表會常務委員會發表的工作報告，亦談到港澳台等事務時，和表示「人民政協要堅定支持

全面落實「愛國者治港」原則」，乃相對美帝及其若干朋黨嚴重粗暴干預中國內政的一個十分嚴

正的斥責。香港的特別是選舉的政治模式短期肯定有重大改革，反制美帝的亂港反華反共惡思劣

行。



＊料會制定香港選舉法保愛國者治港＊



汪洋的政協工作報告，當然談到新冠肺疫ＣＯＶＩＤ等重大問題，而境外廣為關注的是香港

事務，故所表示「人民政協要堅定支持全面落實「愛國者治港」原則，加強同港澳同胞、台灣同

胞、海外僑胞團結聯誼，就加強港澳青少年愛國主義教育、促進兩岸經濟文化交流合作等開展調

研協商」，予人以深感，因（一）「愛國者治港」，為中國制定《基本法》前後所調的重點，現

今特別強調，就因美帝及若干朋黨近年更為赤裸裸地通過亂港以反華反共而作出強有力的嚴正申

明。

任何國家絕對要愛國者治國，無愛國意識和無原則的惡意反對者、叛逆者，肯定會被當地的

政權打擊、取締，而香港在過去幾年的有惡目的的「佔中」、「反修例」，引致的「港獨」和「

攬炒」與攬中央跳崖，是屬包括香港在內的全國人民深痛惡絕者，故中國不得不要主動制定和落

實《港區國安法》。

香港攬炒派居然於《港區國安法》實施後還要搞甚麼「預選」，還要挺戴之「攬炒十部曲」

，予人以反感，就使國家不得不重申「愛國者治港」的原則和精神，故不僅港區人大、港區政協

以及所有港人，都愛國愛港，是必然而然之事。

我要指出的，是國家所要求的「愛國者治港」，肯定不會是流之於口號，就因戴等由表面上

似乎「求求其其」的「論政」，變成以「預選」的「港獨」試水溫，甚至直接的挑戰，故汪洋力

言「堅定支持全面落實「愛國者治港」」所要支持愛國者治港的政策，是全面性的。

政協全面支持「愛國者治港」，有堅實的基礎，因（二）汪洋明確表明「政協全國委員會及

其常務委員會在過去一年廣泛凝聚共識，匯聚團結合作正能量，組織港澳委員情況通報會和座談

會，強化港澳委員政治責任，支持特別行政區和行政長官依法施政，鼓勵港區委員圍繞推動香港

國安法制定實施等持續發展」，此語當然是全國政協從來就是十分緊密地注視香港情況，更十分

支持港區委員「支持特別行政區和特政長官依法施政」，乃理所當然之事。

更重要的是鼓勵港區委員「圍繞推動香港國安法制定實施等持續發展」，所指的香港國安法

的制定實施，可見全國政協同樣十分重視國安，要港區委員支持相關法制的持續發展。



＊政協強化雲外交壓美反華分裂惡思劣行＊



至於汪洋強調之（二）「綜合運用「雲外交」和線下交流方式開展對外交往，針對美國所謂

涉疆、涉藏、涉港等法案和涉疫反華議案及個別政客反華謬論，通過發表聲明、組織座談和委員

接受採訪等方式多以嚴正駁斥」，很有現實的政治必要。美帝居然要在意識形態作戰，不讓有別

於其「民主」式的不同思想、理念、主義的發展，是「民主」嗎？美帝屢屢要搞亂疆、藏、港，

以至涉疫的反華劣行，中國可以坐視不理嗎？

既然美帝有惡行，中國當然要反制，甚至痛擊。

由是（三）我在２月２３日談及兩會之時，預期《政府工作報告》會聚焦於（１）努力不懈

控疫，以便在（２）科技興國的新基調，確保國民經濟在內需支持，穩中有進發展，（３）加強

對歐美等各國的多邊主義合作，和（４）強調在疆、港、台、藏等內政及主權問題，必不可少乃

（５）科技強軍保家衛國。

屬於十分重要者乃主權，就是美國及其若干跟隨者在香港、台灣、新疆以至西藏等問題上，

妄顧歷史和事實，惡劣地大做「文章」，乃暴露出此等政府和政棍的歷史劣根性，特別是中國制

定和落實《港區國安法》，難以如斯地通過香港的黑暴等癲覆和意圖謀反，相信國家會更為積極

和明確地保護主權，亦為《政府工作報告》的其中重點。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

