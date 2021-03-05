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即市新聞

05/03/2021 09:44

《異動股》科指挫近４％進入技術熊市，快手插近５％創上市新低

　　《經濟通通訊社５日專訊》快手（０１０２４）現價跌４﹒６１％，報２８５﹒８元，盤中
低見２８２元，創上市新低以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒４１％。該股成交約１
００萬股，主動買盤６０％，涉資２﹒８８億元。
　　聯儲局主席鮑威爾言論未能平復市場對債息上升的憂慮，隔晚美股收跌，亞太股市今早全線
向下。美國十年期國債債券收益率更升１﹒５６１厘，港股今早低開近２％，科技股繼續受壓，
科指低開３﹒６％，報８５００，由高位１１００１點回落超兩成，步入技術熊市。
　　科指熱門股領跌，阿里健康（００２４１）跌８﹒３％，報２４﹒３元，以現價計，該股暫
連跌２日，累計跌幅１５﹒３３％。明源雲（００９０９）跌６﹒８７％，報３７﹒３元，以現
價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１９﹒６１％。
　　股王騰訊（００７００）亦跌２﹒０３％，報６７６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計
跌幅６﹒５％。
　　現時，恆生指數報２８６９５，跌５４１點或跌１﹒８５％，主板成交３３３﹒６１億元。
國企指數報１１１２２，跌２０３點或跌１﹒７９％。恆生科技指數報８４８５，跌３３４點或
跌３﹒７９％。
　　即月期指新報２８５９０，跌４８８點，低水１０５點。即月國指期貨報１１１１９，跌２
０１點，低水４點。即月科指期貨新報８４７５，跌３３３點，低水７７點。
　　上證綜合指數報３４８０，跌２３點或跌０﹒６６％，成交７６９﹒２２億元人民幣。
　　深證成份指數報１４２９５，跌１２０點或跌０﹒８４％，成交８３９﹒３９億元人民幣。

　　表列部分科指成分股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　　（０１０２４）　　２８５﹒８０元　　　跌４﹒６１％
　　阿里健康　（００２４１）　　　２４﹒３０元　　　跌８﹒３０％
　　金蝶　　　（００２６８）　　　２５﹒１５元　　　跌１﹒３７％
　　比亞迪電子（００２８５）　　　４１﹒４５元　　　跌３﹒６０％
　　ＡＳＭ　　（００５２２）　　　９２﹒８５元　　　跌４﹒２３％

　　騰訊　　　（００７００）　　６７６﹒００元　　　跌２﹒０３％
　　中興　　　（００７６３）　　　２０﹒３０元　　　跌１﹒２２％
　　閱文　　　（００７７２）　　　６６﹒１０元　　　跌３﹒７８％
　　同程藝龍　（００７８０）　　　１５﹒９０元　　　跌５﹒４７％
　　明源雲　　（００９０９）　　　３７﹒３０元　　　跌６﹒８７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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