《異動股》小米（０１８１０）跌４％，遭標普道瓊斯旗下指數剔除

《經濟通通訊社５日專訊》標普道瓊斯指數公司宣布，本月１５日開市前將在旗下各個指數

中剔除部分中資股和固定收益證券，包括小米集團（０１８１０）以及其美國預託證券（ＡＤＲ

）、中微公司（滬：６８８０１２）、籮筐技術的美國預託證券，而被剔除的固定收益證券涉及

中國航空集團、中國商用飛機及小米。

小米跌４﹒１３％，報２４﹒３５元，最低見２３﹒７元創近四個月低，成交約５４６８萬

股，涉資１３﹒２３億元。

中微公司報１２１﹒８４元人幣升０﹒４３７％。

原因在於因為美國財政部外國資產控制辦公室至今未就「非特別認定國民（Ｎｏｎ－ＳＤＮ

）中國軍方公司名單」上的企業提供更多資訊。

現時，恆生指數報２８７８９，跌４４６點或跌１﹒５３％，主板成交３９５﹒４２億元。

國企指數報１１１４９，跌１７６點或跌１﹒５６％。恆生科技指數報８５３８，跌２８１點或

跌３﹒１９％。

即月期指新報２８６５８，跌４２０點，低水１３２點。即月國指期貨報１１１４０，跌１

８０點，低水９點。即月科指期貨新報８５３６，跌２７２點，低水８點。

上證綜合指數報３４８３，跌１９點或跌０﹒５６％，成交９３２﹒５２億元人民幣。深證

成份指數報１４３３３，跌８２點或跌０﹒５７％，成交１０２３﹒６１億元人民幣。（ｎｓ）

