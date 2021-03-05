《異動股》小米（０１８１０）跌４％，遭標普道瓊斯旗下指數剔除

《經濟通通訊社５日專訊》標普道瓊斯指數公司宣布，本月１５日開市前將在旗下各個指數
中剔除部分中資股和固定收益證券，包括小米集團（０１８１０）以及其美國預託證券（ＡＤＲ
）、中微公司（滬：６８８０１２）、籮筐技術的美國預託證券，而被剔除的固定收益證券涉及
中國航空集團、中國商用飛機及小米。
小米跌４﹒１３％，報２４﹒３５元，最低見２３﹒７元創近四個月低，成交約５４６８萬
股，涉資１３﹒２３億元。
中微公司報１２１﹒８４元人幣升０﹒４３７％。
原因在於因為美國財政部外國資產控制辦公室至今未就「非特別認定國民（Ｎｏｎ－ＳＤＮ
）中國軍方公司名單」上的企業提供更多資訊。
現時，恆生指數報２８７８９，跌４４６點或跌１﹒５３％，主板成交３９５﹒４２億元。
國企指數報１１１４９，跌１７６點或跌１﹒５６％。恆生科技指數報８５３８，跌２８１點或
跌３﹒１９％。
即月期指新報２８６５８，跌４２０點，低水１３２點。即月國指期貨報１１１４０，跌１
８０點，低水９點。即月科指期貨新報８５３６，跌２７２點，低水８點。
上證綜合指數報３４８３，跌１９點或跌０﹒５６％，成交９３２﹒５２億元人民幣。深證
成份指數報１４３３３，跌８２點或跌０﹒５７％，成交１０２３﹒６１億元人民幣。（ｎｓ）
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